Как еврейские кулинарии стали частью культуры Нью-Йорка

От пастромы и филе солёного лосося до картофельных блинов и борща. Нью-Йоркское историческое общество открывает выставку..

От пастромы и филе солёного лосося до картофельных блинов и борща. Нью-Йоркское историческое общество открывает выставку деликатесов.

Это история того, как еврейские кулинарии стали американской классикой. Назвали экспозицию «Я буду то, что и она». Это сцена из знаменитого фильма «Когда Гарри встретил Салли».

Здесь можно узнать о том, как эти заведения появились благодаря еврейским иммигрантам, а также об их современном втором рождении.

Посмотреть на выставку пришёл владелец знаменитой кулинарии «Деликатесы Каца» в Нью-Йорке. Его семья владеет заведением уже пять поколений.

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[Джейк Делл, владелец «Деликатесов Каца»]:

«У нас посетители не только со всего мира, но и из разных уголков города, а также люди, которые никогда не были у нас раньше. Частично наша задача – рассказывать историю деликатесов».

На выставке можно узнать, как традиции европейских евреев стали для Нью-Йорка повседневной нормой.

[Мэрилин Кушнир, куратор выставки]:

«Это навевает воспоминания о том, как вы впервые пошли в гастроном или когда ваша бабушка готовила борщ. Вы идёте и заказываете солонину или пастрому. Здесь так много вещей. Кулинарии стали частью Нью-Йорка».

Многие такие заведения не выдержали конкуренции со стороны супермаркетов и закрылись. Однако некоторые по-прежнему сохраняют популярность.

[Джейк Делл, владелец «Деликатесов Каца»]:

«Неважно, кто вы, откуда родом, чем занимаетесь. Каждый может зайти за бутербродом с пастромой, супом с шариками из мацы или филе солёного лосося. Красота этой еды в том, что она доступна для всех. Когда вы приходите в наш ресторан, то видите парня с Уолл-стрит, сидящего рядом с дворником».

Выставка будет представлена в Историческом обществе Нью-Йорка до 2 апреля 2023 года. Вход стоит 22 доллара.

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