Россиянка вошла в число финалистов 6-го Международного конкурса пианистов NTD

Шестой Международный конкурс пианистов телеканала NTD завершился в Нью-Йорке. Финалисты выступили на завершающем концерте под названием..

Шестой Международный конкурс пианистов телеканала NTD завершился в Нью-Йорке. Финалисты выступили на завершающем концерте под названием «Звёзды будущего». Затем объявили победителей.

Первый приз достался Антонию Барышевскому. Он родился в Киеве. На пианино начал играть в семь лет. Сегодня он солист Национальной филармонии Украины.

Цзюси Чжан из Китая получил второй приз. А третье место заняла Евангелия Делизонас-Хухуа из России.

[Антоний Барышевский, победитель конкурса]:

«Выступая в этом зале, я получил удивительный опыт. Мне понравилось играть на этом фортепиано. Нам, пианистам, всегда приятно играть на хорошем инструменте. Это помогает нам выразить всё, что мы хотим». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Очень интересно быть среди других музыкантов, посетить город, выступить в этом прекрасном концертном зале, получить все эти возможности. Очень вдохновляет. Запомню это на всю жизнь».

Зрители с теплотой отзываются о выступающих, а также о миссии этого конкурса.

[зрительница]:

«Классическая музыка – среди самых удивительных, когда-либо созданных в мире. И мир многое потеряет, если мы не будем её ценить». [зрительница, сестра финалистки]:

«Было очень приятно видеть всех этих будущих звёзд. Можно было почувствовать энергию и увидеть их мастерство. Просто удивительно».

Сумма главного приза конкурса по традиции составила 10 тысяч долларов.

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