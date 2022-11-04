Россиянка вошла в число финалистов 6-го Международного конкурса пианистов NTD

Шестой Международный конкурс пианистов телеканала NTD завершился в Нью-Йорке. Финалисты выступили на завершающем концерте под названием..
Дата загрузки: 2022-11-05
Первый приз достался Антонию Барышевскому. Он родился в Киеве. На пианино начал играть в семь лет. Сегодня он солист Национальной филармонии Украины.
Цзюси Чжан из Китая получил второй приз. А третье место заняла Евангелия Делизонас-Хухуа из России.
[Антоний Барышевский, победитель конкурса]:
«Выступая в этом зале, я получил удивительный опыт. Мне понравилось играть на этом фортепиано. Нам, пианистам, всегда приятно играть на хорошем инструменте. Это помогает нам выразить всё, что мы хотим».
[Тринити Гофф, финалистка]:
«Очень интересно быть среди других музыкантов, посетить город, выступить в этом прекрасном концертном зале, получить все эти возможности. Очень вдохновляет. Запомню это на всю жизнь».
Зрители с теплотой отзываются о выступающих, а также о миссии этого конкурса.
[зрительница]:
«Классическая музыка – среди самых удивительных, когда-либо созданных в мире. И мир многое потеряет, если мы не будем её ценить».
[зрительница, сестра финалистки]:
«Было очень приятно видеть всех этих будущих звёзд. Можно было почувствовать энергию и увидеть их мастерство. Просто удивительно».
Сумма главного приза конкурса по традиции составила 10 тысяч долларов.
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