В Мексике неизвестные атаковали тюрьму: 14 погибших

В мексиканском приграничном городе Сьюдад-Хуарес произошло вооружённое нападение на тюрьму. Власти сообщают, по меньшей мере, о..

В мексиканском приграничном городе Сьюдад-Хуарес произошло вооружённое нападение на тюрьму. Власти сообщают, по меньшей мере, о 14 погибших. Ещё два человека были убиты позже в городе.

По данным прокуратуры штата Чиуауа, погибли десять тюремных охранников и четверо заключённых. Ещё 13 человек пострадали. 24 заключённых совершили побег.

Кто именно совершил нападение, пока неизвестно.

[родственница заключённого]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы привыкли, потому что такое было уже много раз. Кстати, они стреляли в людей. Я испугалась, потому что они стреляли в упор и по всем проезжавшим мимо машинам. Это были гражданские, одетые в чёрное, но они были вооружены лучше, чем полиция».

Прокурор сообщил, что нападавшие приехали в тюрьму на бронированных машинах около 7 утра и открыли огонь. Взять ситуацию под контроль правоохранителям удалось лишь через 5 часов.

Незадолго до этого были сообщения о нападении на муниципальную полицию неподалёку. В результате погони задержали четверых человек на грузовике.

А после атаки на тюрьму, в Хуаресе были убиты два водителя.

Власти пока не сообщили, есть ли связь между этими тремя инцидентами.

Напомним, Сьюдад-Хуарес считается одним из самых опасных городов мира.

В августе власти Мексики направили туда сотни солдат, чтобы пресечь беспорядки в тюрьме. Там устроили разборки два враждующих картеля. Погибло 11 человек. В основном, гражданские.

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