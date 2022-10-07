Два кораблекрушения за сутки: у берегов Греции продолжают искать утонувших мигрантов

До 18 возросло число мигрантов, погибших в результате кораблекрушения у греческого острова Лесбос. Береговая охрана продолжает..
Дата загрузки: 2022-10-07
Продолжаются поиски и у острова Китира – здесь несколькими часами ранее также потерпело крушение судно с мигрантами. Спасли около 80 человек, в том числе 18 несовершеннолетних.
Премьер-министр Греции призвал Европу работать вместе, чтобы предотвратить подобные инциденты. Своё заявление Кириакос Мицотакис сделал на первом саммите Европейского политического сообщества в Праге.
[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]
«Пришло время сотрудничать гораздо более целенаправленно, чтобы избежать подобных инцидентов и полностью искоренить нелегальные перевозки. Перевозчики охотятся на невинных, отчаявшихся людей, которые пытаются добраться до Европы на судах, явно не пригодных для плавания».
Греция оказалась на передовой европейского миграционного кризиса в 2015 и 2016 годах, когда в страну прибыло около миллиона беженцев. Люди бежали от войны и нищеты в Сирии, Ираке и Афганистане, в основном через Турцию.
С тех пор прибывающих стало меньше. Но, по словам греческих властей, в последнее время участились попытки въезда через острова и сухопутную границу с Турцией.
В четверг министр островной политики Греции заявил, что Турция не мешает торговцам людьми эксплуатировать мигрантов. Он призвал Анкару соблюдать соглашение 2016 года с Европейским союзом о недопущении беженцев и мигрантов в Европу.
Турция заявляет, что усилила меры по предотвращению незаконной перевозки людей. Анкара также неоднократно обвиняла Афины в том, что греки оттесняют мигрантов от берега и топят их лодки. Греция это отрицает.
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