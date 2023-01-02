Частные автомобили снова стали пропускать через границу Колумбии с Венесуэлой

Частные автомобили и мотоциклы впервые за много лет начали проезжать через КПП между Колумбией и Венесуэлой...

[Анхелика Эрнандес, колумбийка]:

«Это большая радость, потому что мы долго ждали этого момента. Мы очень рады узнать, что можем путешествовать по Венесуэле, приезжать и уезжать, когда захотим, и посещать много городов».

Частные автомобили и мотоциклы впервые за много лет начали проезжать через КПП между Колумбией и Венесуэлой. Это стало последним шагом к полному открытию общей границы длиной более двух тысяч километров. До этого переходы были доступны для пешеходов, а также грузового транспорта.

Многие годы отношения между соседями были напряжёнными. Однако в августе прошлого года в Колумбии избрали левого президента Густаво Петро. Он взял курс на сближение, начав постепенно восстанавливать дипломатические и торговые отношения.

Венесуэла полностью закрыла границу с Колумбией в 2019 году. Тогда правое колумбийское правительство отказалось признать итоги президентских выборов в соседней стране. На них победителем объявили Николаса Мадуро. В то время Колумбия признала президентом лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

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