Оползень завалил автобус в Колумбии: 33 погибших

Трагедия в Колумбии. Автобус с пассажирами завалило оползнем. Инцидент произошёл на северо-западе страны в департаменте Рисаральда...

Трагедия в Колумбии. Автобус с пассажирами завалило оползнем. Инцидент произошёл на северо-западе страны в департаменте Рисаральда.

[Альфонсо Прада, министр внутренних дел Колумбии]:

«Мы обнаружили тела 33 погибших, включая троих детей. Мы также спасли девять человек, четверо из них – в критическом состоянии».

Место трагедии находится в 230 километрах от столицы Боготы. Автобус ехал из Кали – третьего по величине города Колумбии – в город Кондото в департаменте Чоко.

[Виктор Тамайо, губернатор Рисаральды]:

«Среди людей, которых мы смогли спасти, была семилетняя девочка, которая сейчас в больнице с лёгкими травмами. К сожалению, мы нашли её рядом с мёртвой матерью. Её брат также погиб там – мальчик возрастом чуть старше года».

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Оползень вызвали сильные ливни. В этот сезон дождей они необычно обильные. По словам учёных, всему виной природный феномен Ла-Нинья.

В целом за этот год, согласно государственной статистике, ливни привели в Колумбии к гибели 216 человек, 538 тысяч остались без крова. Ещё 48 человек по всей стране продолжают числиться пропавшими без вести.

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