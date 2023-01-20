Доминиканца, дрейфовавшего в море 24 дня, спасли у берегов Колумбии

24 дня почти без надежды выжить провёл в море доминиканец Элвис Франсуа. Его спас военно-морской флот..

24 дня почти без надежды выжить провёл в море доминиканец Элвис Франсуа. Его спас военно-морской флот Колумбии.

В декабре мужчина ремонтировал парусную лодку у побережья острова Сен-Мартен. Внезапно заштормило и судно унесло в открытое море. У доминиканца нет знаний навигации и навыков управления морскими судами. Он оказался во власти стихии.

Мужчина написал на корпусе лодки слово «помогите». Он несколько раз видел проплывавшие корабли, но его никто не заметил. Примерно в 150 километрах от побережья Колумбии доминиканец увидел самолёт и стал сигналить с помощью зеркала. Пилот всё понял и вызвал помощь.

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Все 24 дня Франсуа жил на кетчупе, чесночном порошке и бульонных кубиках, которые нашёл на борту судна.

[Элвис Франсуа, спасённый доминиканец]:

«24 дня я не видел землю. Поговорить не с кем, где ты и что делать, не знаешь. Это было ужасно. Я даже потерял надежду».

У доминиканца истощение и обезвоживание. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Тем временем местная миграционная служба готовится отправить мужчину на родину.

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