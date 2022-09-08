Apple представила iPhone 14, который использует спутники

Apple представила Айфон 14, который может использовать спутники для отправки экстренных сообщений. Также компания показала часы..
Дата загрузки: 2022-09-08
Продукты, предназначенные для активного отдыха, покажут, будет ли относительно богатая клиентская база Apple продолжать тратить средства в условиях растущей инфляции.
Цены на iPhone 14 премиум-класса такие же, как и на прошлогодние модели iPhone 13. Но Apple отказалась от своего самого дешевого варианта, iPhone mini, а это означает, что самая базовая модель теперь стоит на 100 долларов больше, чем в прошлом году.
[Боб О`Доннелл, аналитик]:
«Ходило много слухов о том, что Apple может поднять цены из-за проблем с цепочкой поставок, из-за инфляции и прочего. И одним маленьким, но приятным сюрпризом сегодня стало то, что они этого не сделали».
У iPhone 14 Plus будет больше экран – такой же, как у iPhone Pro. Но процессорный чип A15 останется прежним, как и в предыдущем iPhone 13. Новым А16 оборудовали только модели iPhone Pro.
Что касается новых часов Watch Ultra, то они должны стать конкурентам таким гаджетам, как Garmin и Polar. Они титановые. Их оборудовали вместительной батареей, а также улучшили гидроизоляцию, термостойкость и GPS-трекинг для занятий спортом. Одна из моделей обеспечивает 36 часов автономной работы.
[Боб О`Доннелл, аналитик]:
«Очевидно, что Watch Ultra дорогие, но они не для всех. Очень немногие люди нуждаются в прочном и многофункциональном устройстве. Но для дайверов это имеет большое значение».
Apple заявила, что её спутник SOS будет работать с аварийно-спасательными службами. В некоторых ситуациях пользователи смогут использовать приложение FindMy, чтобы делиться через спутник своим местоположением.
Другие компании тоже работают над аналогичными функциями. Основатель SpaceX Илон Маск заявил в прошлом месяце, что работает с T-Mobile над использованием своих спутников Starlink для прямого подключения телефонов к Интернету.
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