Apple представила iPhone 14, который использует спутники

Apple представила Айфон 14, который может использовать спутники для отправки экстренных сообщений. Также компания показала часы..

Apple представила Айфон 14, который может использовать спутники для отправки экстренных сообщений. Также компания показала часы Ultra Watch, ориентированные на экстремальные виды спорта, такие как дайвинг и триатлон.

Продукты, предназначенные для активного отдыха, покажут, будет ли относительно богатая клиентская база Apple продолжать тратить средства в условиях растущей инфляции.

Цены на iPhone 14 премиум-класса такие же, как и на прошлогодние модели iPhone 13. Но Apple отказалась от своего самого дешевого варианта, iPhone mini, а это означает, что самая базовая модель теперь стоит на 100 долларов больше, чем в прошлом году.

[Боб О`Доннелл, аналитик]:

«Ходило много слухов о том, что Apple может поднять цены из-за проблем с цепочкой поставок, из-за инфляции и прочего. И одним маленьким, но приятным сюрпризом сегодня стало то, что они этого не сделали».

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У iPhone 14 Plus будет больше экран – такой же, как у iPhone Pro. Но процессорный чип A15 останется прежним, как и в предыдущем iPhone 13. Новым А16 оборудовали только модели iPhone Pro.

Что касается новых часов Watch Ultra, то они должны стать конкурентам таким гаджетам, как Garmin и Polar. Они титановые. Их оборудовали вместительной батареей, а также улучшили гидроизоляцию, термостойкость и GPS-трекинг для занятий спортом. Одна из моделей обеспечивает 36 часов автономной работы.

[Боб О`Доннелл, аналитик]:

«Очевидно, что Watch Ultra дорогие, но они не для всех. Очень немногие люди нуждаются в прочном и многофункциональном устройстве. Но для дайверов это имеет большое значение».

Apple заявила, что её спутник SOS будет работать с аварийно-спасательными службами. В некоторых ситуациях пользователи смогут использовать приложение FindMy, чтобы делиться через спутник своим местоположением.

Другие компании тоже работают над аналогичными функциями. Основатель SpaceX Илон Маск заявил в прошлом месяце, что работает с T-Mobile над использованием своих спутников Starlink для прямого подключения телефонов к Интернету.

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