Тайны создания картины «Молочница» Яна Вермеера узнали голландские эксперты

Картина «Молочница» кисти Яна Вермеера – одна из самых известных в амстердамском Рейксмюсеуме. А недавно специалисты..

[Тако Диббитс, директор музея]:

«За кухаркой, наливающей молоко, белая стена. Но изначально на ней были полки с банками, а теперь мы их не видим. У её ног стояла большая корзина, которую называют дровницей. В ней лежали куски горячей древесины».

Картина «Молочница» кисти Яна Вермеера – одна из самых известных в амстердамском Рейксмюсеуме. А недавно специалисты «заглянули» под слои краски и узнали, что первоначальная задумка голландского художника была иной.

В феврале следующего года «Молочница» станет экспонатом уникальной выставки в Рейксмюсеуме. На ней представят 27 работ Вермеера. Подобной экспозиции раньше никогда не было. Художник за всю жизнь создал 35 картин.

[Тако Диббитс, директор музея]:

«Его картины излучают простоту, спокойствие и наполнены яркими цветами. Думаю, волшебство стиля Вермеера в том, что эти изображения завораживают зрителя. Появляется такое ощущение, что находишься в комнате рядом с героем картины и смотришь прямо на него. Картина словно живая».

Три картины голландского мастера предоставит частный нью-йоркский музей Коллекция Фрика. Они куплены более ста лет назад и никогда не покидали стен музея. Исключение сделали потому, что сейчас здание ремонтируют.

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Ян Вермеер – один из величайших живописцев золотого века голландского искусства, который пришёлся на XVII столетие. Он мастер жанрового портрета и бытовой живописи. Ещё при жизни художник получал хорошие деньги за свои картины. Заказчиками были его покровители-меценаты. Вермеер также считался экспертом в области произведений искусства. Учеников у художника не было.

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