8000 км по десяти странам: француженка устроила велопробег в защиту почвы

8000 километров проехала на велосипеде француженка Натали Массе, чтобы напомнить людям о важности сохранения здоровой почвы...

8000 километров проехала на велосипеде француженка Натали Массе, чтобы напомнить людям о важности сохранения здоровой почвы. Сейчас её встречают в Коимбатуре на юге Индии.

Натали начала велопробег 21 июня прошлого года. В этот день завершилось путешествие индийского йога Садхгуру. Ранее он запустил глобальное движение «Спасём почву», в рамках которого совершил поездку на мотоцикле по 27 странам. Она длилась три месяца.

Французская велосипедистка решила подхватить эстафету.

[Натали Массе, велосипедистка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «У нас проблемы и неприятности из-за того, что нет гармонии с природой, нет заботы о почве. Это меня потрясло».

Натали пересекла Францию, Италию, Словению, Хорватию, Сербию, Болгарию и Турцию. Хотела проехать через Иран и Пакистан, но не решилась из-за нестабильной политической ситуации в этих странах. Сирия также отпала.

[Натали Массе, велосипедистка]:

«Я полетела на самолёте из Анкары в Дубай, а из Дубая поехала на велосипеде в Маскат (столицу Омана). Там села на самолёт в Мумбаи. Я пересекла десять стран».

По дороге француженка заезжала на фермы, где выращивают сельскохозяйственные культуры без пестицидов и химических удобрений. Также она посещала школы, колледжи и университеты и общалась с учащимися.

В Коимбатуре велосипедистка заехала в центр йоги, открытый индийцем Садхгуру.

[жительница Коимбатура]:

«Мы все собрались в центре йоги, чтобы поприветствовать велосипедистку. Видеть, как она прибывает, было очень волнующе».

Специалисты говорят, что более трети пахотных земель в мире уже деградировали из-за эрозии почвы. Причина в сильных ветрах и дождях, использовании техники и химических веществ, а также – в разрастании городов.

Короткая ссылка на эту страницу: