Гонки на уличных туалетах устроили в США

Весёлые гонки устроили в американском городке Конконулли. Транспортом служит деревянный уличный туалет, поставленный на полозья. Внутри унитаз с седоком в шлеме и ещё один обязательный атрибут – туалетная бумага. Конструкцию толкают два человека.

[участник соревнований]:

«Мы любим собираться всей семьёй и от души веселиться, честно и по-доброму соревнуясь со всеми. И самое лучшее в этом – почувствовать, как все мы дружны».

Забавные соревнования уже превратились в местную традицию.

[Джейкоб Бил, организатор гонок]:

«Мы проводим уличные гонки в 42-й раз. Просто 42 года назад их организовали моя бабушка и несколько членов Торговой городской палаты. Они увидели такие гонки в Айдахо и решили, что было бы круто проводить их у нас».

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На гонки в Конконулли приезжают зрители из близлежащих городов. Организаторы разжигают большой костёр, чтобы люди могли погреться. Также вдоль трассы укладывают тюки соломы на случай, если туалет занесёт на обочину.

Подобные соревнования устраивают и в других городах мира. Самую крупную гонку проводят в Анкоридже на Аляске.

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