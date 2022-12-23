Испанцы снова устраивают семейные ужины в ресторанах

В этом ресторане в Мадриде шеф-повара тщательно подбирают ингредиенты и виртуозно оформляют блюда, чтобы порадовать клиентов...
Дата загрузки: 2022-12-23
[гостья ресторана]:
«Я вижу, что в этом году люди едят в ресторанах без страха. Они улыбаются и наслаждаются обстановкой, не боясь заразиться. В масках больше никого нет. Всё возвращается в естественное состояние».
В испанских ресторанах больше всего клиентов в рождественский сезон. Но во время пандемии многие предпочли заказывать еду с доставкой на дом. Сейчас ситуация меняется.
[Кике Дакоста, шеф-повар]:
«По оценкам, в этом году 30-40 процентов клиентов хотят выйти из дома и поесть в ресторане со своей семьёй».
Этот ресторан в Касересе славится на весь мир высокой кухней. Сюда тоже возвращаются гости. А это значит, что у 80 сотрудников заведения нет угрозы потерять работу.
[Тоньо Перес, шеф-повар]:
«Сейчас ситуация очень похожа на ту, что была до пандемии. Дела идут лучше, несмотря на энергетический кризис и другие проблемы».
По мнению экспертов, испанцы по-прежнему будут реже ходить в кино и театры. Но с ресторанами дело обстоит иначе.
[Рафаэль Пампийон, представитель Коллегии экономистов Мадрида]:
«Люди продолжат тратить деньги в ресторанах. Возможно, они станут заказывать блюда подешевле или откажутся от десерта, но в рестораны всё равно будут ходить».
По данным организации «Гостеприимство Испании», объём продаж в отрасли ресторанного бизнеса в этом году достиг уровня 2019 года. В 2023-м прогнозируется рост в 5-7%.
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