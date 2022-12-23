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Испанцы снова устраивают семейные ужины в ресторанах

Испанцы снова устраивают семейные ужины в ресторанах

В этом ресторане в Мадриде шеф-повара тщательно подбирают ингредиенты и виртуозно оформляют блюда, чтобы порадовать клиентов...

Дата загрузки: 2022-12-23

Испанцы снова устраивают семейные ужины в ресторанах
В этом ресторане в Мадриде шеф-повара тщательно подбирают ингредиенты и виртуозно оформляют блюда, чтобы порадовать клиентов. В этот рождественский сезон испанцы возвращаются к традиции семейных ужинов, прерванной пандемией.

[гостья ресторана]:
«Я вижу, что в этом году люди едят в ресторанах без страха. Они улыбаются и наслаждаются обстановкой, не боясь заразиться. В масках больше никого нет. Всё возвращается в естественное состояние».

В испанских ресторанах больше всего клиентов в рождественский сезон. Но во время пандемии многие предпочли заказывать еду с доставкой на дом. Сейчас ситуация меняется.

[Кике Дакоста, шеф-повар]:
«По оценкам, в этом году 30-40 процентов клиентов хотят выйти из дома и поесть в ресторане со своей семьёй».

Этот ресторан в Касересе славится на весь мир высокой кухней. Сюда тоже возвращаются гости. А это значит, что у 80 сотрудников заведения нет угрозы потерять работу.

[Тоньо Перес, шеф-повар]:
«Сейчас ситуация очень похожа на ту, что была до пандемии. Дела идут лучше, несмотря на энергетический кризис и другие проблемы».

По мнению экспертов, испанцы по-прежнему будут реже ходить в кино и театры. Но с ресторанами дело обстоит иначе.

[Рафаэль Пампийон, представитель Коллегии экономистов Мадрида]:
«Люди продолжат тратить деньги в ресторанах. Возможно, они станут заказывать блюда подешевле или откажутся от десерта, но в рестораны всё равно будут ходить».

По данным организации «Гостеприимство Испании», объём продаж в отрасли ресторанного бизнеса в этом году достиг уровня 2019 года. В 2023-м прогнозируется рост в 5-7%.
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