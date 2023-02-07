В США эвакуировали деревню из-за крушения состава с химикатами

В американском штате Огайо эвакуировали жителей деревни Восточная Палестина. Причиной стало катастрофическое крушение поезда. Сейчас специалисты проводят контролируемое сжигание химикатов в сошедших с рельсов вагонах.

Крушение произошло в прошлую пятницу на границе Огайо и Пенсильвании. С рельсов сошли 50 вагонов товарного поезда, вспыхнул пожар. В пяти вагонах находятся химические вещества, в частности, винилхлорид. При горении он выделяет токсины. Пожар не утих и в воскресенье. Специалисты решили контролируемо сжечь все упавшие вагоны с химикатами, чтобы предотвратить возможные взрывы.

Дома жителей близлжащей деревни находятся в трёх километрах и ближе.

[Дастин Райт, эвакуированный]:

«Нам присылали сообщения на телефон, и об этом говорили в новостях, но мы пытались не уезжать как можно дольше. Потом нас заставили уехать. Нас выгнали, и мы остановились в отеле».

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Власти говорят, что Департамент окружающей среды следит за качеством воды и воздуха и пока никаких тревожных данных не получил. Однако некоторые жители боятся возвращаться домой, опасаясь за здоровье.

[Джами Козза, эвакуированная]:

«Вчера мне пришлось сходить домой за лекарствами. У ручья за домом очень сильно пахло химикатами. В доме было ещё хуже. Я взяла одежду и ушла. Одежда так пахла, что мне пришлось стирать её в отеле. Мой ноутбук тоже пахнет химикатами. С водой также что-то происходит. Даже не знаю, захочу ли возвращаться».

Поезд следовал из штата Иллинойс в штат Пенсильвания. В 20 из 100 вагонов находились химические вещества. О пострадавших при крушении пока не сообщали. Причины катастрофы выясняют.

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