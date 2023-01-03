«Парень с большим сердцем». Так описывают пилота, который был среди четверых погибших при столкновении прогулочных вертолётов..

Среди погибших при столкновении вертолётов в Австралии – супруги из Великобритании

«Парень с большим сердцем». Так описывают пилота, который был среди четверых погибших при столкновении прогулочных вертолётов в Австралии. Также погибла семейная пара из Великобритании.

Три человека доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. Это два мальчика девяти и десяти лет и 33-летняя женщина.

Инцидент произошёл у тематического парка Sea World на побережье Голд-Коста. Вертолёты столкнулись на высоте 300 метров. Один из них взлетал, а второй шёл на посадку.

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Взлетающим вертолётом управлял 40-летний Эшли Дженкинсон. У него на борту было семь человек. После столкновения этот вертолёт рухнул на песчаную отмель.

[Эндрю Тэйлор, друг погибшего пилота]:

«Большой парень с большим сердцем. Он всегда всем помогал. Настоящий джентльмен. Я много с ним летал. Он был профессионалом – всё на своих местах. Поэтому мне сложно поверить в произошедшее. Я видел, как он делал столько чудесного, и насколько структурировано он работал».

Второму вертолёту после столкновения удалось приземлиться. На его борту было шесть человек. Пятеро получили лёгкие травмы.

[Ангус Митчелл, Бюро транспортной безопасности Австралии]:

«Очень трагично, что четыре человека погибли и много семей сегодня в трауре, но всё могло бы быть ещё хуже. То, что вертолёт смог приземлиться, – чудо».

Причину аварии обещают расследовать, пока никаких версий не выдвигают. Результат должен быть в течение двух месяцев.

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