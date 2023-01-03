Среди погибших при столкновении вертолётов в Австралии – супруги из Великобритании

«Парень с большим сердцем». Так описывают пилота, который был среди четверых погибших при столкновении прогулочных вертолётов..
Дата загрузки: 2023-01-03
«Парень с большим сердцем». Так описывают пилота, который был среди четверых погибших при столкновении прогулочных вертолётов в Австралии. Также погибла семейная пара из Великобритании.
Три человека доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. Это два мальчика девяти и десяти лет и 33-летняя женщина.
Инцидент произошёл у тематического парка Sea World на побережье Голд-Коста. Вертолёты столкнулись на высоте 300 метров. Один из них взлетал, а второй шёл на посадку.
Взлетающим вертолётом управлял 40-летний Эшли Дженкинсон. У него на борту было семь человек. После столкновения этот вертолёт рухнул на песчаную отмель.
[Эндрю Тэйлор, друг погибшего пилота]:
«Большой парень с большим сердцем. Он всегда всем помогал. Настоящий джентльмен. Я много с ним летал. Он был профессионалом – всё на своих местах. Поэтому мне сложно поверить в произошедшее. Я видел, как он делал столько чудесного, и насколько структурировано он работал».
Второму вертолёту после столкновения удалось приземлиться. На его борту было шесть человек. Пятеро получили лёгкие травмы.
[Ангус Митчелл, Бюро транспортной безопасности Австралии]:
«Очень трагично, что четыре человека погибли и много семей сегодня в трауре, но всё могло бы быть ещё хуже. То, что вертолёт смог приземлиться, – чудо».
Причину аварии обещают расследовать, пока никаких версий не выдвигают. Результат должен быть в течение двух месяцев.
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