Полвека в небе: последний культовый Boeing 747 улетел к владельцам

Последний Boeing 747 сошёл с конвейера в американском Эверетте. В истории он навсегда останется культовым авиалайнером...

Последний Boeing 747 сошёл с конвейера в американском Эверетте. В истории он навсегда останется культовым авиалайнером. Его величали и «Королевой небес», и просто «Гигантским самолётом». В прошлом веке он стал первым в мире дальнемагистральным двухпалубным широкофюзеляжным пассажирским авиалайнером.

Первый полёт Boeing 747 совершил в феврале 69-го. А в 70-м его начала эксплуатировать компания Pan American. Целых 36 лет он был самым большим, тяжёлым и вместительным пассажирским самолётом в мире. В 2005-м первенство перешло к Airbus А380.

Тем не менее, Boeing 747 – один из самых распространённых в мире широкофюзеляжных пассажирских самолётов. За полвека производства с конвейера сошли 1572 авиалайнера разных модификаций.

Но теперь спрос на такие самолёты упал, поскольку Boeing и Airbus разработали более экономичные двухмоторные широкофюзеляжные авиалайнеры. В июле 2020 года компания Boeing заявила, что прекратит выпускать эту модель. К тому времени на заводе в Эверетте собирали только шесть таких авиалайнеров за год. При этом в 90-х, на пике производства, выпускали 70 самолётов в год

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Последний Boeing 747 построили для американской грузовой авиакомпании Atlas Air. Его выпустили 6 декабря прошлого года, а сейчас он отправляется к своему владельцу.

Некоторые поклонники культового самолёта совершили многочасовое путешествие, чтобы приехать сюда и проводить 747-й.

[турист из Канады]:

«Это удивительный самолёт. И наблюдать вместе со всеми собравшимися, как улетает последний Boeing 747, просто замечательно».

Boeing 747 также стал одним из самых знаковых самолётов в истории кино. Он появлялся в 300 фильмах, включая «Крепкий орешек 2».

Между тем на заводе в Эверетте продолжат выпускать Boeing 767 и 777.

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