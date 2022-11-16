Срочные эвакуации: в Австралии снова наводнение

Кадры из Австралии. Это центрально-западный регион штата Новый Южный Уэльс. Из-за того, что реки стремительно вышли..

Кадры из Австралии. Это центрально-западный регион штата Новый Южный Уэльс. Из-за того, что реки стремительно вышли из берегов, затоплены дома, магазины и сельхозугодия.

Снова страдает город Форбс. Здесь жителям предписали эвакуироваться.

[Стеф Куки, министр по ЧС Нового Южного Уэльса]:

«Для жителей Форбса это разрушительно. Им приходится проходить через это снова за такое короткое время. Многие ещё так и не смогли вернуться в свои дома после наводнения две недели назад, и теперь их жилища снова затоплены».

Людей снимают с крыш на вертолётах, вывозят на лодках. В спасательных операциях также участвуют добровольцы из Новой Зеландии. Кроме того, штат запросил помощи у США и Сингапура.

[Доминик Перроттет, премьер Нового Южного Уэльса]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Для востока Австралии это уже четвёртое крупное наводнение в этом году. Всему виной природный феномен Ла-Нинья. Он приносит больше проливных дождей.

Пока ливень прекратился, и небо над многими районами прояснилось. Но спасатели предупреждают, что опасность наводнений не миновала.

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