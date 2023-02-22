Как работает естественная вентиляция домов в Марокко

В старом квартале Марракеша старинные риады оснащены одной из лучших систем охлаждения в мире. Этот дом..

[Абдессалам Дамусси, владелец дома]:

«Мы используем материалы, вроде спрессованной земли, как в старые времена. Иногда они клали также деревянные доски. Стены были в метр толщиной. Их делали из спрессованной земли. Это была система изоляции, благодаря которой зимой внутри было тепло, а летом – прохладно».

В старом квартале Марракеша старинные риады оснащены одной из лучших систем охлаждения в мире. Этот дом построили пять веков назад. Абдессалам купил его в 2000 году. Затем 100 мастеров два года его реставрировали, чтобы не нарушить конструкцию.

Большинство риадов строили на высоте 50 сантиметров над землёй на каменном фундаменте. Крыши делали из балок и покрывали известняком. Конструкция прекрасно удерживала тепло и обеспечивала отличную звукоизоляцию.

Высокие потолки создавали иллюзию больших комнат, а деревянные двойные двери удерживали тепло снаружи.

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Пассивная система охлаждения делала такие дома идеальным местом для жизни вне зависимости от сезона. Но они шли в комплексе с окружающей средой. Вокруг высаживали деревья, чтобы создавать дополнительную тень. Также нужны были фонтаны, которые увлажняли воздух.

[Бенджамин, турист из Великобритании]:

«Что особенно интересно в риадах, так это симбиоз истории и исламского наследия. Кроме того, это очень энергосберегающая система, и эта идея мне очень нравится. Например, в Лондоне счета за свет просто огромны».

Пассивное охлаждение редко можно увидеть в современных домах. Но в условиях энергетического кризиса такие характеристики становятся востребованы.

Так, новые дома также пытаются строить по древним технологиям. Этот возвели недалеко от Марракеша. Стены в нём толщиной в 50 сантиметров. Потолки изогнуты для облегчения потока воздуха. Окна – с двойным стеклопакетом.

[Карим Эль-Ачак, архитектор]:

«Этот дом не призван быть на 100% экологически чистым, мы всё ещё используем материалы, которые есть на рынке, потому что это вопрос стоимости. Но наша цель – пассивное охлаждение».

В этой части мира климат резкий, сухой и жаркий. Утром температура воздуха может опускаться до 2 градусов по Цельсию, а днём поднимается до 45.

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