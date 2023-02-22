Как работает естественная вентиляция домов в Марокко

В старом квартале Марракеша старинные риады оснащены одной из лучших систем охлаждения в мире. Этот дом..
Дата загрузки: 2023-02-26
[Абдессалам Дамусси, владелец дома]:
«Мы используем материалы, вроде спрессованной земли, как в старые времена. Иногда они клали также деревянные доски. Стены были в метр толщиной. Их делали из спрессованной земли. Это была система изоляции, благодаря которой зимой внутри было тепло, а летом – прохладно».
Большинство риадов строили на высоте 50 сантиметров над землёй на каменном фундаменте. Крыши делали из балок и покрывали известняком. Конструкция прекрасно удерживала тепло и обеспечивала отличную звукоизоляцию.
Высокие потолки создавали иллюзию больших комнат, а деревянные двойные двери удерживали тепло снаружи.
Пассивная система охлаждения делала такие дома идеальным местом для жизни вне зависимости от сезона. Но они шли в комплексе с окружающей средой. Вокруг высаживали деревья, чтобы создавать дополнительную тень. Также нужны были фонтаны, которые увлажняли воздух.
[Бенджамин, турист из Великобритании]:
«Что особенно интересно в риадах, так это симбиоз истории и исламского наследия. Кроме того, это очень энергосберегающая система, и эта идея мне очень нравится. Например, в Лондоне счета за свет просто огромны».
Пассивное охлаждение редко можно увидеть в современных домах. Но в условиях энергетического кризиса такие характеристики становятся востребованы.
Так, новые дома также пытаются строить по древним технологиям. Этот возвели недалеко от Марракеша. Стены в нём толщиной в 50 сантиметров. Потолки изогнуты для облегчения потока воздуха. Окна – с двойным стеклопакетом.
[Карим Эль-Ачак, архитектор]:
«Этот дом не призван быть на 100% экологически чистым, мы всё ещё используем материалы, которые есть на рынке, потому что это вопрос стоимости. Но наша цель – пассивное охлаждение».
В этой части мира климат резкий, сухой и жаркий. Утром температура воздуха может опускаться до 2 градусов по Цельсию, а днём поднимается до 45.
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