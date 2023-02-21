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Куба возвращается к веерным отключениям света

Куба возвращается к веерным отключениям света

На Кубе возобновятся веерные отключения света. Они продлятся до мая, пока страна проводит капитальный ремонт старых..

Дата загрузки: 2023-02-22

Куба возвращается к веерным отключениям света
На Кубе возобновятся веерные отключения света. Они продлятся до мая, пока страна проводит капитальный ремонт старых нефтяных электростанций в преддверии лета.

По словам министра энергетики страны, отключения будут длиться в среднем по три часа, и такого кризиса, как в прошлом году, не будет.

[Винсенте де ла О Леви, министр энергетики Кубы]:
«После мая в течение всего года мы продолжим наращивать мощность и увеличивать резерв, чтобы в июне, июле и августе условия были лучше, чем в предыдущем году. У нас также могут быть дни с отключениями электроэнергии, но не так, как в 2022 году».

Электрическая сеть Кубы рухнула после урагана «Иэн» в конце сентября прошлого года. В итоге страна погрузилась во тьму, что спровоцировало разрозненные протесты в Гаване. Тогда средняя продолжительность отключений составляла 10 часов в сутки.

[житель Гаваны]:

«Это Гавана. Как видите, мы находимся рядом с районом Ведадо. Там отключают свет, но не так часто. У нас здесь есть беспроводные машинки».

[жительница Гаваны]:
«В прошлом году наша работа очень пострадала, поскольку не было электричества. Мы не могли работать, поскольку печи электрические. Надеюсь, что в этом году будет лучше».

Кубинские власти объясняют кризис тем, что не хватает топлива из-за перебоев с работой нефтеперерабатывающих заводов. Они десятилетиями оставались без ремонта и теперь приходят в негодность. Также стареют и электростанции.

Эти проблемы усугубляются эмбарго США времён Холодной войны, из-за которого сложно купить запчасти и топливо.

Вдобавок к этому кубинцы страдают от острой нехватки продовольствия и лекарств.
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