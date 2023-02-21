Куба возвращается к веерным отключениям света

На Кубе возобновятся веерные отключения света. Они продлятся до мая, пока страна проводит капитальный ремонт старых..

На Кубе возобновятся веерные отключения света. Они продлятся до мая, пока страна проводит капитальный ремонт старых нефтяных электростанций в преддверии лета.

По словам министра энергетики страны, отключения будут длиться в среднем по три часа, и такого кризиса, как в прошлом году, не будет.

[Винсенте де ла О Леви, министр энергетики Кубы]:

«После мая в течение всего года мы продолжим наращивать мощность и увеличивать резерв, чтобы в июне, июле и августе условия были лучше, чем в предыдущем году. У нас также могут быть дни с отключениями электроэнергии, но не так, как в 2022 году».

Электрическая сеть Кубы рухнула после урагана «Иэн» в конце сентября прошлого года. В итоге страна погрузилась во тьму, что спровоцировало разрозненные протесты в Гаване. Тогда средняя продолжительность отключений составляла 10 часов в сутки.

[житель Гаваны]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это Гавана. Как видите, мы находимся рядом с районом Ведадо. Там отключают свет, но не так часто. У нас здесь есть беспроводные машинки». [жительница Гаваны]:

«В прошлом году наша работа очень пострадала, поскольку не было электричества. Мы не могли работать, поскольку печи электрические. Надеюсь, что в этом году будет лучше».

Кубинские власти объясняют кризис тем, что не хватает топлива из-за перебоев с работой нефтеперерабатывающих заводов. Они десятилетиями оставались без ремонта и теперь приходят в негодность. Также стареют и электростанции.

Эти проблемы усугубляются эмбарго США времён Холодной войны, из-за которого сложно купить запчасти и топливо.

Вдобавок к этому кубинцы страдают от острой нехватки продовольствия и лекарств.

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