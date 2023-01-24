По всему Пакистану более 12 часов не было электричества

Почти весь Пакистан остался без электричества из-за сбоя в системе электроснабжения. Электроэнергии не было более 12..
Дата загрузки: 2023-01-25
Почти весь Пакистан остался без электричества из-за сбоя в системе электроснабжения. Электроэнергии не было более 12 часов. Это второй крупный сбой за последние три месяца.
На электростанциях для экономии затрат на топливо по ночам отключают энергоблоки, а утром снова запускают. В день сбоя произошёл скачок напряжения, из-за чего отключилась вся система. Такое объяснение дали в Министерстве энергетики Пакистана. Однако власти всё равно начали расследование.
Сейчас подачу электричества постепенно восстанавливают.
[житель Карачи]:
«Это был трудный день, но мы справились. Надеюсь, завтра всё будет лучше».
[житель Карачи]:
«Электричества не было с утра. Телефоны не работали. Интернет тоже. Мы потеряли связь с миром. Но сейчас электроснабжение восстанавливается, и всё возвращается в нормальное русло».
Сбой в электроснабжении ещё раз выявил проблемы инфраструктуры страны. 220 миллионов пакистанцев и так ежедневно страдают от отключений электричества. Стареющая электросеть отчаянно нуждается в модернизации. Но у правительства нет денег.
Международный валютный фонд выделял помощь Пакистану пять раз за последние два десятилетия. В августе прошлого года Исламабад получил транш в размере 1,1 миллиарда долларов. Однако теперь МВФ приостановил выплаты из-за разногласий с пакистанскими властями. Они не хотят ещё больше ужесточать непопулярные экономические меры в обмен на финансовую помощь.
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