Детёнышей редкой розовой игуаны впервые заметили на Галапагосском острове

На Галапагосском острове Исабела впервые обнаружили детёнышей редкой розовой игуаны. До этого встречались только взрослые особи...

На Галапагосском острове Исабела впервые обнаружили детёнышей редкой розовой игуаны. До этого встречались только взрослые особи.

Розовые игуаны обитают на склонах вулкана Вулф и больше нигде в мире. Впервые их увидели в 1986 году, а систематически изучать начали только в начале этого столетия.

[Вашингтон Тапия, директор Галопогосского заповедника]:

«Раньше мы не встречали молодую розовую игуану. Учёные описали этот вид в 2009 году».

На острове осталось не более 300 розовых игуан. Они находятся под угрозой исчезновения из-за небольшого ареала. Кроме того, некоторые инвазивные хищники могут поедать их яйца и детёнышей.

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Розовые игуаны рождаются зелёными, но с возрастом цвет меняется. Взрослый самец может вырастать до метра в длину и весить пять килограммов.

Этих рептилий планируют разводить в неволе, чтобы спасти популяцию.

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