Детёнышей редкой розовой игуаны впервые заметили на Галапагосском острове

На Галапагосском острове Исабела впервые обнаружили детёнышей редкой розовой игуаны. До этого встречались только взрослые особи...
Дата загрузки: 2022-12-22
Розовые игуаны обитают на склонах вулкана Вулф и больше нигде в мире. Впервые их увидели в 1986 году, а систематически изучать начали только в начале этого столетия.
[Вашингтон Тапия, директор Галопогосского заповедника]:
«Раньше мы не встречали молодую розовую игуану. Учёные описали этот вид в 2009 году».
На острове осталось не более 300 розовых игуан. Они находятся под угрозой исчезновения из-за небольшого ареала. Кроме того, некоторые инвазивные хищники могут поедать их яйца и детёнышей.
Розовые игуаны рождаются зелёными, но с возрастом цвет меняется. Взрослый самец может вырастать до метра в длину и весить пять килограммов.
Этих рептилий планируют разводить в неволе, чтобы спасти популяцию.
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