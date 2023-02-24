В Великобритании у редких «танцующих лемуров» родился детёныш. Десятилетние мама Беатрис и папа Эллиот живут в..
Дата загрузки: 2023-02-26
«Танцующими лемурами» их называют из-за необычной манеры передвижения по земле. Они прыгают боком, словно исполняя замысловатый танец. Ну а слово «сифака» похоже на звуки, которые издают эти обезьны.
Сифака Кокереля – эндемик Мадагаскара и вымирающий вид. В рамках программы сохранения их разводят в Центре лемуров Дьюка в американском штате Северная Каролина. Именно оттуда прибыли Беатрис и Эллиот.
Их детёныш при рождении весил всего 120 граммов. Первые недели мама прижимает новорождённого к животу. Потом он будет ездить на её спине. Самостоятельным станет в шесть месяцев. А в два или три года уже сможет завести собственную семью.
В рационе этих обезьян примерно 100 видов различных растений. Они питаются молодыми листьями, цветами, фруктами, корой деревьев, а также почками.
В Европе пока есть только три зоопарка, где живут «танцующие лемуры».
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