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В Великобритании у редких «танцующих лемуров» родился детёныш

В Великобритании у редких «танцующих лемуров» родился детёныш

В Великобритании у редких «танцующих лемуров» родился детёныш. Десятилетние мама Беатрис и папа Эллиот живут в..

Дата загрузки: 2023-02-26

В Великобритании у редких «танцующих лемуров» родился детёныш
В Великобритании у редких «танцующих лемуров» родился детёныш. Десятилетние мама Беатрис и папа Эллиот живут в Честерском зоопарке уже полтора года. Эти обезьяны принадлежат виду сифака Кокереля.

«Танцующими лемурами» их называют из-за необычной манеры передвижения по земле. Они прыгают боком, словно исполняя замысловатый танец. Ну а слово «сифака» похоже на звуки, которые издают эти обезьны.

Сифака Кокереля – эндемик Мадагаскара и вымирающий вид. В рамках программы сохранения их разводят в Центре лемуров Дьюка в американском штате Северная Каролина. Именно оттуда прибыли Беатрис и Эллиот.

Их детёныш при рождении весил всего 120 граммов. Первые недели мама прижимает новорождённого к животу. Потом он будет ездить на её спине. Самостоятельным станет в шесть месяцев. А в два или три года уже сможет завести собственную семью.

В рационе этих обезьян примерно 100 видов различных растений. Они питаются молодыми листьями, цветами, фруктами, корой деревьев, а также почками.

В Европе пока есть только три зоопарка, где живут «танцующие лемуры».
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