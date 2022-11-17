Республиканцы получили контроль над нижней палатой Конгресса США

Республиканская партия получила необходимые 218 мест в нижней палате Конгресса США. То есть она вернула себе..

Республиканская партия получила необходимые 218 мест в нижней палате Конгресса США. То есть она вернула себе большинство, победив на промежуточных выборах.

Кевин Маккарти – республиканец от штата Калифорния и лидер меньшинства в Палате представителей, теперь, скорее всего, займёт пост спикера вместо Нэнси Пелоси.

[Кевин Маккарти, лидер меньшинства в нижней палате Конгресса]:

«Я говорил вам, что мы вернёмся. Просто потребовалось некоторое время. Что ж, добрый вечер. Я с гордостью объявляю, что эра однопартийного демократического правления в Вашингтоне закончилась».

Демократы контролируют Палату представителей с 2019 года. Сейчас у них 220 голосов, а у республиканцев – 212. Демократы также имеют большинство в Сенате, которое, по результатам выборов, похоже, сохраняется.

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К присяге обновлённый Конгресс приведут в январе 2023 года. Республиканцы обещают сразу начать работу. На повестке дня вопросы COVID-19, миграционного кризиса на южной границе, налогообложения и внутреннего производства энергии.

При этом президент-демократ Джо Байден может наложить вето на любые законопроекты, которые попадут к нему на стол. Для его преодоления требуется две трети голосов в каждой палате. Это почти нереально для большинства законодательных актов.

Тем временем, бывший президент США Дональд Трамп уже объявил о начале своей избирательной кампании в преддверии президентских выборов 2024 года. Он пообещал снова сделать Америку великой, а также сказал, что два года Джо Байдена у власти стали катастрофой.

Сам Байден тоже не исключает, что будет баллотироваться на второй срок. В этом случае у него вряд ли появится соперник в рядах Демократической партии.

А вот у Трампа, по прогнозам, могут быть сильные конкуренты, включая нынешнего губернатора Флориды Рона Десантиса. На этих выборах он сохранил свой пост, обогнав демократического соперника на рекордные 20%.

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