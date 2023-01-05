В Палате представителей Конгресса США второй день подряд не могут избрать спикера. Большинство здесь у республиканцев,..

Впервые за 100 лет в нижней палате Конгресса США спикера не выбрали с шести попыток

В Палате представителей Конгресса США второй день подряд не могут избрать спикера. Большинство здесь у республиканцев, то есть противников президента-демократа Джо Байдена. На пост спикера они выдвинули Кевина Маккарти.

Однако одна фракция республиканцев отказывается его поддержать.

В среду сделали четвёртую, пятую и шестую попытку избрать кандидата. Часть республиканцев, несмотря на призыв экс-президента Дональда Трампа, голосовала за впервые избранного конгрессмена Байрона Дональдса.

В нижней палате Конгресса у республиканцев сейчас 222 кресла. Для победы Маккарти необходимо не менее 218 голосов.

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В прошлый раз Палата представителей не смогла избрать спикера в первом туре голосования ещё в 1923 году, то есть 100 лет назад. Тогда голосование пришлось проводить девять раз.

В этот раз выборы будут проводить до тех пор, пока спикера не изберут. Только после этого палата сможет привести к присяге новоизбранных членов и приступить к принятию законов.

Пока неизвестно, сколько туров голосования и времени на это потребуется. К примеру, в 1923 году на это ушло несколько дней.

Маккарти, представитель Калифорнии, возглавляет республиканцев в нижней палате с 2019 года. Он также руководил усилиями однопартийцев по завоеванию контроля над палатой на промежуточных выборах 2022 года.

Оппозиционной фракции внутри Республиканской партии Маккарти не нравится по ряду причин. В частности, от него требуют уступок, включая упрощение процедуры импичмента спикера.

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