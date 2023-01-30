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Отставной генерал НАТО празднует победу на выборах в Чехии

Отставной генерал НАТО празднует победу на выборах в Чехии

Президентом Чехии избрали Петра Павела. Это 61-летний отставной генерал НАТО, набравший более 58% голосов. При этом..

Дата загрузки: 2023-01-30

Отставной генерал НАТО празднует победу на выборах в Чехии
Президентом Чехии избрали Петра Павела. Это 61-летний отставной генерал НАТО, набравший более 58% голосов.

При этом его главного оппонента – миллиардера и бывшего премьер-министра Андрея Бабиша – поддержало около 42% избирателей.

Явка на выборах составила 70%.

Предшественник Павела – Милош Земан – занимал пост два срока. Он продвигал более тесные связи с Китаем и Россией.

Жители Праги довольны новым избранием.

[жительница Праги]:
«Думаю, что это маяк надежды для всех, мы все взволнованы и празднуем. Мы скрещиваем пальцы за нашего нового президента, и он нам очень нравится».

[житель Праги]:
«Я доволен, потому что спустя долгое время у нас будет президент, на которого мы можем положиться и который достойно представляет нас».

Бабиш работал во внешней торговле и, как сообщается, был осведомителем секретной полиции коммунистической эпохи. Сам он это отрицает. Павел начал свою военную карьеру в 80-х годах, а также прошёл курс подготовки военной разведки.

[жительница Праги]:
«Я немного переживала, что есть много людей, которые действительно доверяют господину Бабишу и его простой риторике. Оказалось не так. Но беспокоит то, что спустя 30-35 лет мы по-прежнему выбираем между двумя коммунистами, хоть и бывшими».

Павел вступит в должность весной. Присяга намечена на 9 марта.
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