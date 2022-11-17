Мебель Марии-Антуанетты выставят на аукцион в Париже

Старинный шкафчик и роскошное кресло, принадлежавшие французской королеве Марии-Антуанетте, выставят на торги в Париже. Австрийская эрцгерцогиня прибыла во Францию в 1770 году. Тогда ей ещё не было и 15. Этот шкаф стал одним из первых предметов мебели, сделанных для будущей королевы.

Кресло, напротив, было сделано ближе к концу царствования и жизни Марии-Антуанетты. Она заказала его в 1788 году для небольших апартаментов в Версале.

Шкаф с дизайном в китайском стиле уникален тем, что обшит лакированным металлом. Тогда это только входило в моду. Кроме того, шкафчик украшен белой мраморной столешницей, рисунками и декором из позолоченной бронзы. Кресло сделано из лакированного белого ореха и украшено резьбой.

[Симон де Монико, сотрудник аукционного дома Christie’s]:

«Такие изделия всегда ценили. Даже без учёта их происхождения и принадлежности королям ими восхищались и любили их. Шкафчик ценен оригинальными украшениями и тем, что сделан из металла, а это очень необычно. Кресло примечательно оригинальной резьбой».

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За шкафчик рассчитывают выручить от 800 тысяч до одного миллиона 200 тысяч евро, за кресло – от 100 до 200 тысяч евро.

Аукцион пройдёт 22 ноября.

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