Мебель Марии-Антуанетты выставят на аукцион в Париже

Старинный шкафчик и роскошное кресло, принадлежавшие французской королеве Марии-Антуанетте, выставят на торги в Париже. Австрийская эрцгерцогиня..
Дата загрузки: 2022-11-17
Кресло, напротив, было сделано ближе к концу царствования и жизни Марии-Антуанетты. Она заказала его в 1788 году для небольших апартаментов в Версале.
Шкаф с дизайном в китайском стиле уникален тем, что обшит лакированным металлом. Тогда это только входило в моду. Кроме того, шкафчик украшен белой мраморной столешницей, рисунками и декором из позолоченной бронзы. Кресло сделано из лакированного белого ореха и украшено резьбой.
[Симон де Монико, сотрудник аукционного дома Christie’s]:
«Такие изделия всегда ценили. Даже без учёта их происхождения и принадлежности королям ими восхищались и любили их. Шкафчик ценен оригинальными украшениями и тем, что сделан из металла, а это очень необычно. Кресло примечательно оригинальной резьбой».
За шкафчик рассчитывают выручить от 800 тысяч до одного миллиона 200 тысяч евро, за кресло – от 100 до 200 тысяч евро.
Аукцион пройдёт 22 ноября.
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