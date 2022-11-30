ЧМ-2022 в Катаре: Англия разгромила Уэльс, а Сенегал победил Эквадор

От Дохи до Дакара тысячи болельщиков празднуют победу сборной Сенегала над эквадорской командой. Матч на стадионе..

[Аруна Траоре, болельщик сборной Сенегала]:

«Это победа Африки. Мы вышли в следующий тур, и это делает (Сенегал) чемпионом Африки. Поэтому мы очень рады за Африку, и надеюсь, что вся Африка нас поддержит».

От Дохи до Дакара тысячи болельщиков празднуют победу сборной Сенегала над эквадорской командой. Матч на стадионе «Халифа» закончился со счётом 2:1 в пользу африканцев. Они справились с южноамериканцами даже без своего звёздного форварда Садио Мане и вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Счёт на 44-й минуте открыл полузащитник Сенегала Исмаила Сарр. Эквадорский игрок Мойсес Кайседо послал мяч в ворота соперников на 68-й минуте, но вскоре снова забили сенегальцы. Эквадор выбывает с турнира.

[Рубен Матинес, болельщик сборной Эквадора]:

«Матч был трудным. Думаю, эквадорцы должны были начать игру агрессивнее, а не просто оборонятся. Мы допустили маленькую ошибку. Но так случилось. Поздравляем Сенегал и самих себя».

В этот же день Нидерланды обыграли сборную Катара с результатом 2:0 и вышли в 1/8 финала. Для катарцев чемпионат на этом завершился.

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Ещё один трудный матч 3-го тура группового этапа прошёл между Ираном и США. Американцы всё же вырвали победу со счётом 1:0 и обеспечили себе выход в плей-офф. Иранцы уезжают домой.

[болельщик сборной США]:

«Чувствую себя фантастически. Я рад, что мы добились успеха. Мы здесь уже неделю. И это была трудная игра против достойной команды». [болельщица сборной Ирана]:

«Нет, мы не разочарованы. Через четыре года мы увидим вас на следующем чемпионате мира!»

Оглушительную победу празднуют болельщики сборной Англии. Она разгромила Уэльс со счётом 3:0 и вышла в 1/8 финала. Валлийцы покидают турнир.

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