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УВКПЧ: ситуация в Иране критическая, убито более 300 человек

УВКПЧ: ситуация в Иране критическая, убито более 300 человек

Критической назвал ситуацию в Иране Верховный комиссар ООН по правам человека. По его словам, власти ужесточили..

Дата загрузки: 2022-11-23

УВКПЧ: ситуация в Иране критическая, убито более 300 человек
Критической назвал ситуацию в Иране Верховный комиссар ООН по правам человека. По его словам, власти ужесточили реакцию на антиправительственные протесты. За последние два месяца погибло более 300 человек, в том числе около 40 детей. Случаи смерти регистрируют по всей стране: в 25 из 31 провинции.

[Джереми Лоуренс, представитель УВКПЧ]:
«Смертей в результате протестов в Иране всё больше. В выходные погибло двое детей. Силы безопасности реагируют более ожесточённо. Всё это говорит о том, что ситуация критическая».

Эти народные выступления назвали самыми смелыми со времён революции 1979 года. Власти Ирана утверждают, что их организовали иностранные враги.

Тем временем, Управление верховного комиссара ООН по правам человека отмечает, что в последнюю неделю силы безопасности особенно ожесточённо подавляли протесты в городах с преобладающим курдским населением.

[Джереми Лоуренс, представитель УВКПЧ]:

«Источники сообщают, что за последнюю неделю в преимущественно курдских городах было убито более 40 человек. В последние дни также было развернуто значительное количество сил безопасности».

Общенациональные протесты вспыхнули в Иране в сентябре. Толчком послужила гибель 22-летней курдской девушки Махсы Амини. 16 сентября полиция нравов задержала её за якобы неправильное ношение хиджаба. Позже Махса скончалась в больнице. Родители девушки уверяют, что она умерла в результате побоев, нанесённых во время ареста.
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