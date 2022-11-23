Критической назвал ситуацию в Иране Верховный комиссар ООН по правам человека. По его словам, власти ужесточили..

УВКПЧ: ситуация в Иране критическая, убито более 300 человек

[Джереми Лоуренс, представитель УВКПЧ]:

«Смертей в результате протестов в Иране всё больше. В выходные погибло двое детей. Силы безопасности реагируют более ожесточённо. Всё это говорит о том, что ситуация критическая».

Критической назвал ситуацию в Иране Верховный комиссар ООН по правам человека. По его словам, власти ужесточили реакцию на антиправительственные протесты. За последние два месяца погибло более 300 человек, в том числе около 40 детей. Случаи смерти регистрируют по всей стране: в 25 из 31 провинции.

Эти народные выступления назвали самыми смелыми со времён революции 1979 года. Власти Ирана утверждают, что их организовали иностранные враги.

Тем временем, Управление верховного комиссара ООН по правам человека отмечает, что в последнюю неделю силы безопасности особенно ожесточённо подавляли протесты в городах с преобладающим курдским населением.

[Джереми Лоуренс, представитель УВКПЧ]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Источники сообщают, что за последнюю неделю в преимущественно курдских городах было убито более 40 человек. В последние дни также было развернуто значительное количество сил безопасности».

Общенациональные протесты вспыхнули в Иране в сентябре. Толчком послужила гибель 22-летней курдской девушки Махсы Амини. 16 сентября полиция нравов задержала её за якобы неправильное ношение хиджаба. Позже Махса скончалась в больнице. Родители девушки уверяют, что она умерла в результате побоев, нанесённых во время ареста.

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