ЧМ-2022: Аргентина, Франция, Нидерланды и Англия вышли в четвертьфинал

Аргентина победила Австралию с результатом 2:1 в 1/8 финала на чемпионате мира в Катаре. Счёт открыл..

Аргентина победила Австралию с результатом 2:1 в 1/8 финала на чемпионате мира в Катаре. Счёт открыл Лионель Месси. Для него это 1000-й – юбилейный матч. Кроме того, аргентинец впервые забил на плей-офф Кубка мира. Он также на один гол опередил Марадону, забив девять раз на чемпионатах мира.

Аргентина выходит в 1/4 финала, а сборная Австралии покидает турнир.

[Мариана Хорн, болельщица сборной Аргентины]:

«Матч просто захватывающий, превосходный. Месси – гений. Он потрясающий, и команда играла очень хорошо. Мы счастливы, хотя переволновались». [Шуле, болельщик сборной Австралии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Очень трудная игра для Австралии. Мы полностью выложились на поле. Поздравляем аргентинцев и желаем им удачи. Турнир проходит отлично. Катар великолепный, все люди замечательные».

Между тем тысячи американских болельщиков в полном разочаровании покидают стадион «Халифа» в Дохе. США проиграли голландцам со счётом 1:3, хотя надеялись впервые за 20 лет выйти в четвертьфинал чемпионата. Для сборной Нидерландов этот матч стал 19-м подряд, проведённым беспроигрышно.

[Арно Бот, болельщик сборной Нидерландов]:

«Я счастлив. Да, мы немного беспокоились, потому что наши первые две игры были не такими сильными. Но сегодня мы увидели настоящую Голландию в действии и теперь уверены в успехе в следующем матче». [Педро Монделло, болельщик сборной США]:

«Я надеялся, что США будут в лучшей форме. Но, к сожалению, у Нидерландов команда намного сильнее. Голландцы лучше атакуют».

А французские болельщики празднуют заслуженную победу национальной сборной. Польша впервые за 36 лет вышла в плей-офф, но проиграла Франции со счётом 1:3. У французов два из трёх голов забил форвард Килиан Мбаппе. Его считают одним из лучших молодых футболистов мира.

[Антуан, болельщик сборной Франции]:

«Отличная игра. Нам очень понравилось. Великолепное зрелище. Сейчас мы хотим только одного – выйти в финал. Почему бы не выиграть и этот чемпионат мира?»

В четвертьфинал выходит и сборная Англии. Она одержала впечатляющую победу над Сенегалом, забив три гола. Сенегальцы не забили ни одного.

9 декабря Нидерланды сыграют с Аргентиной, а на следующий день пройдёт матч между Англией и Францией.

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