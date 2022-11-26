Жители Мозамбика строят крепкие дома, способные выстоять при циклонах

Патрисио Альберто Мпонда и его семья бежали от насилия из провинции Кабо-Дельгадо в Мозамбике, где действуют..

Патрисио Альберто Мпонда и его семья бежали от насилия из провинции Кабо-Дельгадо в Мозамбике, где действуют повстанцы.

До марта этого года семья оставалась в правительственном центре в северо-восточной провинции Нампула. Но потом туда пришёл циклон «Гомбе» и разрушил их новый дом.

[Патрисио Альберто Мпонда, житель Мозамбика]:

«Упала вся стена, дождь стал лить внутрь, сопровождаясь сильным ветром. Нашу крышу просто сорвало, всё уничтожило. Сюда мы ставили еду. Она вся намокла».

Теперь Патрисио решил взять дело в свои руки. Он строит новый дом, который должен устоять при катаклизмах, происходящих в стране всё чаще.

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Семье помогает агентство ООН по делам беженцев.

[Армандо Макаве, сотрудник УВКБ ООН]:

«Мы строим дом с нависающей крышей, чтобы она могла выдержать силу шторма. Мы также улучшили саму конструкцию внутри. Стены стали достаточно прочными, чтобы противостоять очень сильным ветрам и дождям».

В Мозамбике насчитывается более миллиона внутренних переселенцев.

Это одна из беднейших стран мира. Она также особенно уязвима перед изменением климата.

Так, циклон «Идай», который обрушился на страну в 2019 году, принёс ущерба на миллиарды долларов.

А в этом году, по данным ООН, от экстремальной погоды пострадали ещё тысячи семей.

Есть надежда, что фонд, о создании которого объявили на климатической конференции в Египте, сможет изменить ситуацию. Из него планируют выделять деньги самым бедным странам, пострадавшим от природных катаклизмов. И Мозамбик, без сомнения, входит в их число.

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