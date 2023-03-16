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В Малави под проливным дождём хоронят жертв циклона «Фредди»

В Малави под проливным дождём хоронят жертв циклона «Фредди»

Под проливным дождём вынуждены хоронить жертв циклона «Фредди» на юге Малави. Из могил приходится вычерпывать воду...

Дата загрузки: 2023-03-17

В Малави под проливным дождём хоронят жертв циклона «Фредди»
Под проливным дождём вынуждены хоронить жертв циклона «Фредди» на юге Малави. Из могил приходится вычерпывать воду.

Жителей этой деревни бедствие застигло врасплох. Ночью с горы сошёл оползень. Люди спали, и многие не успели спастись. Некоторых унесло вместе с домами. Сейчас найдены 32 тела. Ещё 18 человек пропали без вести.

Местные жители рассказывают, что людей уносило грязевым потоком вместе с камнями и упавшими деревьями.

[жительница Мтаучиры]:
«Это было ужасно. В жизни такого не видела. Когда я вышла из дома, мне показалось, что небо падает. Деревья ломались и валились набок. Я пыталась спасти ребёнка, но не смогла. К счастью, кто-то схватил его и вытащил из воды».

А это Блантайр – второй самый густонаселённый город Малави после столицы. Здесь также хоронят жертв стихии.

[Клеменс Джобани Дамбе, родственник погибших]:
«Мы глубоко опечалены смертью нашего брата и его жены. Он погиб вместе с пятью сыновьями. Ушёл из жизни ещё один наш родственник. Также погибли его жена и двое детей. Всего мы потеряли 14 человек».

Циклон «Фредди» ударил по Южной Африке во второй раз за месяц, принеся с собой ливни и ураганный ветер. В общей сложности погибли 307 человек, ещё 57 пропали без вести.

В Малави ситуация осложняется оползнями и наводнениями. Власти сообщают о 225 погибших и 41 пропавшем без вести. Также в результате бедствия пострадали более 700 человек. Не менее 20 тысяч жителей были вынуждены покинуть дома. Примерно 1300 квадратных километров территории затоплены паводковыми водами.

[Ребекка Адда-Донто, постоянный представитель ООН в Малави]:
«Некоторые оказались в ловушке. Мы не можем добраться в Фаломбе и другие места. Малави нуждается в поддержке».

О международной помощи просит и президент страны.

[Лазарус Чаквера, президент Малави]:
«Малави постигла катастрофа. Циклон «Фредди» отбросил нас назад, даже дальше, чем мы находились во время прошлых трагедий. Я обращаюсь к международному сообществу с просьбой поддержать нас, потому что нам нужна помощь».

Циклон «Фредди» сформировался более пяти недель назад в Индийском океане. Сначала он обрушился на Мадагаскар и быстро ослабел. Потом переместился в Мозамбикский пролив и, вновь набрав силу, двинулся на материк. От стихийного бедствия, помимо Малави и Мадагаскара, пострадали Мозамбик, Реюньон, Зимбабве и Маврикий. Сейчас «Фредди» почти рассеялся.
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