Хаос в Новой Зеландии после циклона «Габриэль», погибших уже 7

В Новой Зеландии продолжает расти число погибших в результате нашествия циклона «Габриэль». Жертв уже семь и,..
Дата загрузки: 2023-02-17
Среди погибших – пожарный.
[Керри Грегори, глава спасательной службы]:
«Прошлой ночью мы получили печальное известие о том, что пожарный из Муривая Крейг Стивенс, которого спасли во вторник утром после оползня, больше не с нами. Крейг умер в больнице в окружении своих близких. Он доблестно сражался до конца».
Циклон обрушился на тихоокеанскую страну 12 февраля и бушевал несколько дней. С самой верхней части Северного острова он спустился вниз по восточному побережью.
Отрезанными от мира оказались целые города. Затоплены дома и фермы, смыло домашний скот, многие жители были вынуждены спасаться на крышах.
Жительница Дартмура Салли рассказывает, как ей удалось выжить.
[Салли Принс, жительница Дартмура]:
«Мы были в ванной там, и нам нужно было нырнуть, чтобы проплыть в дверной проём, которого мы не видели – просто нащупали. Потом мы проплыли через эту дверь, и только здесь было вот столько воздуха сверху на один вдох. Потом мы нащупали следующую дверь, нырнули в неё и попытались сделать ещё вдох. <…> Выбраться отсюда было сложнее всего – там не было воздуха. Но в итоге мы выбрались и ухватились за водосточную трубу. Цепляясь за неё, мы смогли забраться на крышу. Нужно было просто подтянуться. Я вся в синяках».
С крыши Салли и её семью забрал спасательный вертолёт.
Теперь многим предстоит большая уборка. Власти также пытаются доставить в отдалённые районы гуманитарную помощь и оценить ущерб.
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