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Традиционная центральноазиатская вышивка претендует на признание ЮНЕСКО

Традиционная центральноазиатская вышивка претендует на признание ЮНЕСКО

Узбекская мастерица Нилуфар вышивает шёлком уже 25 лет. Эта техника называется каштачилик. Она известна в центральной..

Дата загрузки: 2022-11-25

Традиционная центральноазиатская вышивка претендует на признание ЮНЕСКО
Узбекская мастерица Нилуфар вышивает шёлком уже 25 лет. Эта техника называется каштачилик. Она известна в центральной части Средней Азии с древних времён. Узбекистан, Таджикистан и Казахстан подали совместную заявку на включение традиционной вышивки в список культурного наследия ЮНЕСКО.

[Нилуфар Мусаджонова, вышивальщица]:
«Я чувствую большую ответственность за сохранение этого ремесла. Поэтому мы стараемся обучать больше девушек, чтобы они тоже вышивали и познакомили с этим ремеслом мир».

В Узбекистане, Таджикистане и Иране шёлковой и золотой вышивкой украшали мужскую и женскую одежду, головные уборы, занавески и одеяла, а также покрывала, которыми завешивали стены или проёмы. При этом мастерицы используют разную технику: вышивают крестиком, набивным или цепным стежком.

[Азиз Муртазаев, представитель Всемирного ремесленного совета]:
«В Узбекистане много видов традиционной вышивки. Наиболее распространены вышивки золотом и шёлком. И каждый регион Узбекистана может похвастаться собственным уникальным способом вышивания».

25 лет назад в Узбекистане основали ассоциацию народных мастеров. В ней числится 4000 вышивальщиц. Многие успешно продают свои изделия.

[Насиба Исхакова, вышивальщица]:
«Мы с сестрой научились этому традиционному ремеслу 20 лет назад у известного мастера Ильхома Давлетова. Он вышивал дома, как и я сейчас. Теперь мы с сестрой успешно ведём этот бизнес. Мне нравится это ремесло тем, что оно научило меня усердию».

Решение о включении традиционной вышивки Центральной Азии в список ЮНЕСКО примут до 3 декабря.
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