«Хочется плакать»: на Новую Зеландию обрушился циклон «Габриэль»

В Новой Зеландии введён общенациональный режим чрезвычайного положения, что в истории страны – всего в третий..
Дата загрузки: 2023-02-14
В Новой Зеландии введён общенациональный режим чрезвычайного положения, что в истории страны – всего в третий раз.
На тихоокеанское государство обрушился циклон «Габриэль». Он принёс сильные ветры и дожди, а также вызвал огромные волны на побережье.
Результат – обширные наводнения, оползни и повреждённая инфраструктура. Нарушена мобильная связь, некоторые города оказались отрезанными от внешнего мира.
Жителей прибрежных населённых пунктов эвакуировали.
[жительница Хокс-Бэя]:
«Это не сравнить ни с чем, это запредельно. Гром и молния прошлой ночью – это было просто ужасно. Разрушения такие, что хочется плакать».
Циклон продолжает движение с востока на юго-восток. Реки продолжают выходить из берегов, приливы усиливаются. Власти призывают к новым эвакуациям.
Из-за непогоды парламент страны отложил заседания до 21 февраля.
Ранее режим ЧП в Новой Зеландии вводили только два раза – после сильнейшего землетрясения в 2011 году и в 2020-м из-за пандемии COVID-19.
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