«Хочется плакать»: на Новую Зеландию обрушился циклон «Габриэль»

В Новой Зеландии введён общенациональный режим чрезвычайного положения, что в истории страны – всего в третий..

В Новой Зеландии введён общенациональный режим чрезвычайного положения, что в истории страны – всего в третий раз.

На тихоокеанское государство обрушился циклон «Габриэль». Он принёс сильные ветры и дожди, а также вызвал огромные волны на побережье.

Результат – обширные наводнения, оползни и повреждённая инфраструктура. Нарушена мобильная связь, некоторые города оказались отрезанными от внешнего мира.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Жителей прибрежных населённых пунктов эвакуировали.

[жительница Хокс-Бэя]:

«Это не сравнить ни с чем, это запредельно. Гром и молния прошлой ночью – это было просто ужасно. Разрушения такие, что хочется плакать».

Циклон продолжает движение с востока на юго-восток. Реки продолжают выходить из берегов, приливы усиливаются. Власти призывают к новым эвакуациям.

Из-за непогоды парламент страны отложил заседания до 21 февраля.

Ранее режим ЧП в Новой Зеландии вводили только два раза – после сильнейшего землетрясения в 2011 году и в 2020-м из-за пандемии COVID-19.

Короткая ссылка на эту страницу: