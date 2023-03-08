Ватикан возвращает Греции части Парфенона из папской коллекции

Музеи Ватикана согласились вернуть Греции три фрагмента Парфенона возрастом 2500 лет. Они хранились в папских коллекциях..

Музеи Ватикана согласились вернуть Греции три фрагмента Парфенона возрастом 2500 лет.

Они хранились в папских коллекциях более века. В декабре прошлого года папа Франциск распорядился отправить их обратно.

Он подарил их главе Греческой православной церкви Иерониму II в знак диалога с Римско-католической церковью.

Этот жест назвали историческим.

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Парфенон находится на вершине Акрополя в Афинах. Храм построили в V веке до нашей эры в честь богини Афины. Его декоративные фризы считают величайшими образцами древнегреческой скульптуры.

Согласно веб-сайту музеев Ватикана, в Грецию возвращают три фрагмента: голову мальчика, голову бородатого мужчины, а также часть головы лошади. Последняя была на статуе с западной стороны храма. Она изображала колесницу с Афиной.

После пожертвования в музеях Ватикана больше не осталось никаких частей Парфенона.

Древности вернули на фоне переговоров между Лондоном и Афинами. Греция призывает вернуть домой коллекцию Мраморов Элгина, которая хранится в Британском музее.

Скульптуры британский дипломат лорд Элгин вывез из храма в начале XIX века. Тогда он был послом в Османской империи.

Британский музей уже давно исключает возможность возврата мраморов, в том числе длинного фриза, украшавшего Парфенон. Он настаивает на том, что они были приобретены на законных основаниях.

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