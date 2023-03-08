fb pixel
Телеканал NTD

Ватикан возвращает Греции части Парфенона из папской коллекции

Ватикан возвращает Греции части Парфенона из папской коллекции

Музеи Ватикана согласились вернуть Греции три фрагмента Парфенона возрастом 2500 лет. Они хранились в папских коллекциях..

Дата загрузки: 2023-03-08

Ватикан возвращает Греции части Парфенона из папской коллекции
Музеи Ватикана согласились вернуть Греции три фрагмента Парфенона возрастом 2500 лет.

Они хранились в папских коллекциях более века. В декабре прошлого года папа Франциск распорядился отправить их обратно.

Он подарил их главе Греческой православной церкви Иерониму II в знак диалога с Римско-католической церковью.

Этот жест назвали историческим.

Парфенон находится на вершине Акрополя в Афинах. Храм построили в V веке до нашей эры в честь богини Афины. Его декоративные фризы считают величайшими образцами древнегреческой скульптуры.

Согласно веб-сайту музеев Ватикана, в Грецию возвращают три фрагмента: голову мальчика, голову бородатого мужчины, а также часть головы лошади. Последняя была на статуе с западной стороны храма. Она изображала колесницу с Афиной.

После пожертвования в музеях Ватикана больше не осталось никаких частей Парфенона.

Древности вернули на фоне переговоров между Лондоном и Афинами. Греция призывает вернуть домой коллекцию Мраморов Элгина, которая хранится в Британском музее.

Скульптуры британский дипломат лорд Элгин вывез из храма в начале XIX века. Тогда он был послом в Османской империи.

Британский музей уже давно исключает возможность возврата мраморов, в том числе длинного фриза, украшавшего Парфенон. Он настаивает на том, что они были приобретены на законных основаниях.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...