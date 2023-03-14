Коллекцию еврейских саванов из разных стран представили в Иерусалиме

Целую историю еврейской культуры можно проследить по этой одежде, представленной в Израильском музее в Иерусалиме. Выставка..

Целую историю еврейской культуры можно проследить по этой одежде, представленной в Израильском музее в Иерусалиме. Выставка посвящена погребальным традициям. Здесь хранится коллекция саванов, которые использовали в еврейских общинах в разных странах.

[Эфрат Ассаф-Шапира, куратор выставки]:

«Саваны – это церемониальные вещи. И они всегда хранят в себе древние традиции, связанные с одеждой, которых уже нет. Поэтому, глядя на саваны, мы видим стиль и моду разных стран. Например, в Марокко были саваны с капюшонами, в Европе так же».

Между тем такая одежда служила и живым людям.

[Эфрат Ассаф-Шапира, куратор выставки]:

«Её носили после родов или в священные дни, такие как праздник Йом-Киппур, надевали на свадьбу, а потом она становилась саваном. Так что саваны не всегда были белыми».

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2000 лет назад саваны шили из льна, хлопка или другой простой ткани. Сейчас это целый комплект одежды, в котором может быть от девяти до 13 элементов, включая брюки, рубашки, накидки и головные уборы. В зависимости от географического положения еврейской общины менялся стиль погребальной одежды.

Религиозные евреи верят в бессмертие души и считают кончину человека переходом из материального мира в мир духовный.

[гостья выставки]:

«Я узнала, что люди уже готовятся к смерти, когда женятся или рожают. Они уже держат это в голове и готовятся к этому. Мне это понравилось».

Представленные в музее саваны входят в коллекцию еврейской одежды, в которой насчитывается десять тысяч предметов. Все эти наряды носили в разных странах.

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