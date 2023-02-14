Один человек погиб и восемь пострадали в результате наезда малотоннажного грузовика в Нью-Йорке. Инцидент произошёл утром..

В Нью-Йорке грузовик сбил девять человек, один мужчина погиб

Один человек погиб и восемь пострадали в результате наезда малотоннажного грузовика в Нью-Йорке. Инцидент произошёл утром в районе Бей-Ридж в Бруклине. Грузовик сбил пешеходов, велосипедиста и водителей скутеров. Всё это произошло на протяжении 48 минут.

Полицейские, получив сообщение о произошедшем, начали погоню. Они проехали более пяти километров, прежде чем заблокировали грузовик у въезда в тоннель, ведущий из Бруклина в Манхэттен. Водителя арестовали.

В результате инцидента погиб мужчина 44 лет. В числе восьми пострадавших – полицейский. Двое людей в тяжёлом состоянии, ещё двое – в стабильном. Остальные четверо получили лёгкие травмы.

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Трагедия произошла в тот же день, когда присяжные начали решать, вынести ли смертный приговор террористу Сайфулло Саипову. В 2017 году он, управляя грузовиком, задавил насмерть восемь человек в центре Нью-Йорка. Полиция пока не видит связи между этими двумя событиями.

[Кичант Сьюэлл, комиссар полиции Нью-Йорка]:

«Сейчас нет никаких признаков того, что произошедшее было террористическим актом. Однако мы продолжим расследование, используя все ресурсы полиции Нью-Йорка и наших партнёров».

Полиция пока не называет имя подозреваемого. Однако один человек сообщил о нём информацию журналистам. По его словам, водитель грузовика – это его отец Венг Сор. Он страдает психическим заболеванием и ранее уже был осуждён за акты насилия, включая нападение с ножом на брата. При этом медицинские учреждения признали мужчину вполне вменяемым для того, чтобы отвечать перед судом за свои действия.

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