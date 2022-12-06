Чешский музей возвращает партитуру Бетховена её законным владельцам

Эта партитура Бетховена 80 лет хранилась в коллекции Моравского земского музея в чешском городе Брно. Теперь..
Дата загрузки: 2022-12-07
Эта партитура Бетховена 80 лет хранилась в коллекции Моравского земского музея в чешском городе Брно. Теперь же она вернётся к наследникам её законного владельца. Но прежде нотную запись смогут увидеть гости музея. На обозрение публики её выставили впервые.
В 1825-26-м годах Бетховен по заказу русского князя Николая Голицына работал над сочинением трёх квартетов. До своей смерти в 1827 году композитор передал часть партитуры секретарю Карлу Хольцу.
[Симона Шиндларова, куратор музея]:
«Затем на протяжении всего XIX века партитурой владели несколько венских музыкантов и деятелей культуры. Во время рождения стиля ар-деко она приобретает красивую художественную обложку».
Затем владельцем партитуры стала семья еврейских промышленников и банкиров Петшеков. До Второй мировой войны она была одной из самых богатых в Чехословакии. В 1939 году Петшеки бежали в США, а их имущество захватили нацисты.
Нотная рукопись заинтересовала немцев. Они вызвали эксперта из Моравского земского музея, чтобы тот подтвердил подлинность партитуры.
[Симона Шиндларова, куратор музея]:
«Он сразу же понял, что это оригинал. Но этот эксперт и другие специалисты отрицали подлинность партитуры, чтобы защитить её от оккупантов. Они рисковали жизнью, но им удалось внушить немцам, что подлинность сомнительна. Партитура осталась в коллекции Моравского музея и сохранилась до сегодняшнего дня».
После войны Петшеки пытались вернуть партитуру, но социалистическая Чехословакия национализировала их имущество.
[Симона Шиндларова, куратор музея]:
«Наши предшественники рисковали жизнью, чтобы спасти партитуру. И нам жаль с ней расставаться, но она принадлежит Петшекам на совершенно справедливом основании. Вопрос, что будет дальше. Здесь начинается новая глава этой увлекательной истории коллекционирования».
В августе этого года музей подписал соглашение о передачи прав собственности наследникам владельцев партитуры Бетховена. Основанием для этого стала Терезинская декларация. Её в 2009 году приняли в рамках международной Конференции по имущественным проблемам периода Холокоста.
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