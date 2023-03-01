Как путешествуют пёс и кот. Забавные фото

Синтия Беннетт и её муж Гарри – заядлые туристы. Они хотели завести четвероного питомца для походов. Супруги пошли на мероприятие по поиску собакам новых хозяев. Там к Синтии подошёл щенок по кличке Генри. Он сразу ей сразу понравился. Супруги решили его взять.



«Я думаю, он прожил у нас всего три дня, когда мы взяли его в наш первый поход, –рассказала девушка. – Он забрался на крутую высокую скалу и посмотрел вниз, как маленький горный козлик».



Спустя несколько месяцев супруги решили завести ещё одного питомца. После пяти месяцев поиска в приютах Синтия нашла сиамского котёнка по кличке Балу. Его познакомили с псом. Они стали неразлучны.





Вскоре лучшие друзья стали ходить в походы вместе с хозяевами.





«Мне задают много вопросов о том, как мы приучили котёнка к походам. Каково это – путешествовать с кошкой и собакой. Коту это очень нравится», – рассказала Синтия. «Когда я беру поводок Генри, Балу начинает мяукать у двери», – добавила она.

