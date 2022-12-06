Нью-Йорк ищет главного крысолова

В Нью-Йорке назначат ответственного за борьбу с крысами. Самый густонаселённый город в США буквально заполонили эти..

В Нью-Йорке назначат ответственного за борьбу с крысами. Самый густонаселённый город в США буквально заполонили эти грызуны. За последние два года на улицах, в метро и жилых домах их стало больше на 70%.

Теперь учредили новую должность, которая потребует от кандидата «проворства» и «дерзости».

Мэр города Эрик Адамс опубликовал объявление о вакансии в социальных сетях. Он написал: «БОЛЬШЕ всего в мире я ненавижу крыс. Если вы обладаете напором, решительностью и инстинктом убийцы, необходимыми для борьбы с популяцией крыс Нью-Йорка, тогда работа вашей мечты вас ждёт».

В 2020 году в качестве временной меры во время пандемии ресторанам разрешили подавать еду прямо на тротуары на улице. Как считается, это отчасти и вызвало рост и без того большой крысиной популяции. А одной из главных причин называют мусор в мешках на улицах.

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Требования к кандидату следующие: он должен жить в Нью-Йорке, иметь степень бакалавра и быть готовым выполнять функции «поймай и убей» в борьбе с грызунами.

В описании вакансии сказано, что идеальный кандидат должен быть очень мотивированным и несколько кровожадным, настроенным рассматривать все возможные методы решения проблемы.

Городская легенда гласит, что на каждого из восьми миллионов 800 тысяч жителей Нью-Йорка приходится одна крыса. При этом исследование 2014 года показало, что в городе, вероятно, было около двух миллионов крыс.

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