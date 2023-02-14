Глубину своих чувств продемонстрировали итальянские влюблённые друг другу в День святого Валентина. Для этого они выбрали..

День всех влюблённых: итальянцы буквально показывают глубину своих чувств

Глубину своих чувств продемонстрировали итальянские влюблённые друг другу в День святого Валентина. Для этого они выбрали античный город Орвието, а вернее, средневековый колодец, построенный здесь 500 лет назад.

Его глубина – 53 метра, диаметр – больше 13. Вниз ведут 248 ступеней винтовой лестницы. Днём она освещена естественным светом, проникающим через 70 окон. Сейчас темно, поэтому подсветка искусственная. И, конечно, она красная – в честь праздника.

Это сооружение называется колодцем Святого Патрика по аналогии с глубокой пещерой в Ирландии, где молился этот святой. Колодец построили в первой половине XVI века по распоряжению Папы Климента VII. Он бежал в Орвието после разграбления Рима в 1527 году войсками короля Карла V. Папа Римский опасался, что в случае длительной осады городу не хватит питьевой воды.

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Строительство колодца взял на себя инженер-архитектор Антонио да Сангалло Младший. Примечательно, что по его проекту сделали две лестницы. Одна – для спуска к воде, вторая – для подъёма наверх. Так люди не мешали друг другу.

Ну а сейчас здесь просто романтическое место для встречи влюблённых.

[турист]:

«Мы пришли сюда, чтобы снова поклясться друг другу в любви. Нам нравится волнующая история этого города». [турист]:

«Светильник в форме луны, отражающийся в воде, – это очень романтично. Я хотел прийти сюда с возлюбленной, иначе в этом не было бы смысла».

Организаторы праздника надеются, что влюблённые, подарив здесь друг другу поцелуй, сохранят свои чувства на всю жизнь.

[Стефано Грилли, организатор]:

«Это глубокий поцелуй, как в буквальном, так и в символическом смысле».

День святого Валентина назван по имени христианского мученика. Праздник отмечают 14 февраля во многих странах.

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