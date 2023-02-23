Картину Рубенса хотят продать на аукционе за $30 млн

Эта картина впервые за 200 лет вернулась в страну, где была создана. «Портрет человека в образе..

Эта картина впервые за 200 лет вернулась в страну, где была создана. «Портрет человека в образе бога Марса» написал фламандский художник Питер Пауль Рубенс. Это было в Антверпене примерно в 1620 году. Сейчас портрет выставлен в Брюсселе, а в мае уйдёт с молотка в Нью-Йорке.

Судьба картины до 1820 года неизвестна. Вероятно, она находилась в одной и той же частной коллекции, не сменяя владельцев. Об этом говорит то, что полотно хорошо сохранилось.

По мнению экспертов, картина довольно необычная.

[Джордж Гордон, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы видим очень воинственный облик мужчины с сильными руками, но у него мягкий взгляд, обращённый на нас. Поэтому некоторые люди предположили, что это автопортрет. Но это не так. Этот человек не похож на Рубенса. Это портрет какого-то его хорошего знакомого».

Последние годы портретом владел американский бизнесмен. Он разводится, поэтому распродаёт коллекцию картин.

[Кристофер Апостол, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«В январе мы продали десять картин из коллекции Фиша и Дэвидсон. Картины были проданы вместе. В их числе тоже была работа Рубенса, а также были другие шедевры таких художников, как Орацио Джентилески, Джулио Чезаре Прокаччини и Жорж де Латур».

Рубенс жил с 1577 по 1640 годы. Он один из основоположников искусства барокко. За годы творчества создал 3000 картин, но многие писал вместе с учениками или другими художниками.

После Брюсселя «Портрет человека в образе бога Марса» отправится в Лондон, потом – в Гонконг и Тайбэй, а затем – в Лос-Анджелес. После турне картина вернётся в Нью-Йорк. За неё рассчитывают выручить от 20 до 30 миллионов долларов.

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