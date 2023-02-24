На дорогах Австралии стало гибнуть больше животных

На первый взгляд, маленькие вомбаты Лила и Луи выглядят вполне счастливыми. Они с удовольствием обследуют территорию,..

На первый взгляд, маленькие вомбаты Лила и Луи выглядят вполне счастливыми. Они с удовольствием обследуют территорию, едят и играют.

Но их история не такая радужная.

[Йоланди Вермаак, спасательница вомбатов]:

«Они оба потеряли своих мам в дорожных авариях. Их спасли люди, которые остановились и увидели животных, лежащих на дороге».

Около 10 миллионов диких животных каждый год гибнут в ДТП на дорогах Австралии. Риск столкновений обычно выше во время праздников.

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Примерно по десять таких наездов в месяц вместо привычных пяти происходило в этой местности перед Новым годом. Это отметили местные ветеринары.

И с тех пор, как отменили коронавирусные ограничения, на дороги выехало больше водителей. Это означает, что погибших и раненых животных станет ещё больше.

[Йоланди Вермаак, спасательница вомбатов]:

«Думаю, люди просто нетерпеливы. Им нужно следовать графику, нужно доехать до побережья в нужное время или нужно заселиться в отель».

Чтобы привлечь внимание к проблеме, зоологи решили действовать. Они развешивают вдоль дорог предупреждающие таблички.

[Йоланди Вермаак, спасательница вомбатов]:

«Мы просто хотим, чтобы водители читали сообщения и, возможно, на секунду задумывались. Например, можно ехать немного медленнее».

Эколог Гэвин Смит имеет дело с другими животными. Но его послание то же.

[Гэвин Смит, эколог]:

«К сожалению, змеи ищут пропитание или особь противоположного пола. И они часто страдают от газонокосилок, велосипедов, автомобилей».

Уже три года Смит заботится о змеях по всей Канберре. Говорит, что за последние 12 месяцев работы у него стало намного больше. Он призывает стараться, чтобы на дорогах гибло меньше животных, независимо от вида.

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