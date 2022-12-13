Пицца толщиной с лист бумаги – новый тренд в Лос-Анджелесе

В Голливуде появилась новая концепция пиццы. Её делают на ультратонком тесте и подают вместе с микрозеленью...
Дата загрузки: 2022-12-14
Первый флагманский ресторан открылся в Лос-Анджелесе. Его основатели говорят, что их блюдо содержит намного меньше калорий. Если в обычном 35-сантиметровом куске их около 300, то здесь во всей пицце – от 380 до 800.
Владельцы ресторана называют её «пиццей без чувства вины». Говорят, что она подойдёт тем, кто заботится о здоровье.
[Нил Ниами, совладелец ресторана]:
«Думаю, это больше чем тренд. Это новый способ есть старый продукт питания со столетней историей. И этот метод не только интересный и захватывающий, но также устраняет калории и оставляет только вкус».
Одна пицца стоит 12-18 долларов, в зависимости от начинки. Но есть и исключение по цене в 3500 долларов. Такая пицца включает 24-каратные золотые хлопья, а также грибы и белый трюфель, привезённый из Италии. Её подают на позолоченном подносе, который покупатель может забрать с собой.
Сам трюфель привозит знаменитый охотник за этими грибами. Он вместе со своей собакой дважды в месяц ездит в Италию.
[Нил Ниами, совладелец ресторана]:
«Эта пицца помогает людям. 2000 долларов от суммы идёт в Детскую больницу Лос-Анджелеса».
Владельцы ресторана надеются, что пицца, которую во время еды нужно сворачивать в трубочку, станет изюминкой Лос-Анджелеса.
[посетитель]:
«Мне нравится концепция. Все вкусы удалось упаковать в одну пиццу, но при этом не ешь тонну калорий. Потрясающе, что можно её свернуть, а ещё добавить в неё микрозелень. Реально круто и вкусно».
[посетительница]:
«Она намного легче из-за тонкого теста. В ней меньше калорий, поэтому нет ощущения, что съел что-то действительно тяжёлое».
[посетитель]:
«Это потенциально может стать новым хитом, а также уникальной особенностью Лос-Анджелеса».
Основатели уже обещают сделать свой ресторан международной сетью, открыв по всему миру более 50 филиалов.
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