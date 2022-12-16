Азербайджанские «активисты» продолжают блокировать доступ в Нагорный Карабах

Напряжённость между Арменией и Азербайджаном усиливается из-за перекрытия главной дороги, связывающей Армению и Нагорный Карабах. В..

Напряжённость между Арменией и Азербайджаном усиливается из-за перекрытия главной дороги, связывающей Армению и Нагорный Карабах.

В начале недели группа азербайджанцев, называющих себя активистами-экологами, заблокировала Лачинский коридор. Это единственный наземный маршрут для людей, товаров, продуктов питания и медикаментов, которые доставляют в непризнанную республику из Армении.

[Никол Пашинян, премьер-министр Армении]:

«Последние несколько дней ситуация в Нагорном Карабахе стала очень напряжённой. Сначала Азербайджан заблокировал Лачинский коридор, затем перекрыл газопровод, по которому в Нагорный Карабах идёт природный газ».

Армения говорит, что активистов направило правительство Азербайджана, чтобы заблокировать ей доступ в регион. Баку обвинения отвергает. Сами протестующие заявляют, что выступают против российских миротворцев, которые якобы прикрывают незаконную добычу полезных ископаемых.

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При этом эксперты говорят, что акция, скорее выглядит политической. Некоторые активисты завёрнуты в азербайджанские флаги. Также несколько женщин пришли в шубах, что противоречит идеологии природозащитников.

На заправках региона уже выросли очереди. Бензин продают только местным жителям.

[местная жительница]:

«Да, мы купили дрова для печи. Есть газовый баллон. Но он будет запасным вариантом. Неважно, даже если они будут сидеть тут месяцами, мы выживем на дровах. Но мы должны победить».

Две страны неоднократно воевали из-за Нагорного Карабаха. Азербайджан считает его своей территорией, при этом в нём проживает около 120 тысяч этнических армян. Самый недавний конфликт был в сентябре. В ходе боевых действий погибло более 200 солдат.

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