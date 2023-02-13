Кота-сфинкса с татуировками спасли из тюрьмы в Мексике

Вот такой суровый на вид питомец появился в одном из мексиканских приютов для животных. Попал он..

Вот такой суровый на вид питомец появился в одном из мексиканских приютов для животных. Попал он сюда прямиком из печально известной тюрьмы в Сьюдад-Хуаресе. Говорят, кота обнаружили в стенах тюрьмы, когда он гулял сам по себе.

У лысого кота породы сфинкс на теле как минимум две татуировки. На одной из них написано «Сделано в Мексике» и изображён орёл. Это символ одной из преступных банд, действующих в штате Чиуауа.

[Жизель Рубио, ветеринар]:

«Удивительно, что он такой ласковый, хотя принадлежал людям из тюрьмы Цересо. Мы думали, он будет агрессивным, но нет – он очень дружелюбный. Хотя с другими животными он не ладит вообще, поэтому изолирован. Но с людьми довольно послушный».

Теперь этот кот – государственная собственность и улика в расследовании. Впрочем, власти обещают заботиться о нём хорошо.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Жизель Рубио, ветеринар]:

«Его нельзя взять в семью, это мы должны сказать прямо. Он является частью расследования правительства штата, поэтому будет жить здесь в безопасных условиях. Ему предоставят всё необходимое. У него мало шерсти, и мы обеспечим ему соответствующие условия».

Цересо – та самая тюрьма, в которой в январе в результате бунта погибло 14 человек – десять охранников и четверо заключённых. Ещё 13 были ранены и 24 сбежали.

Несколько дней назад мексиканские власти уничтожили различные предметы, обнаруженные у заключённых в этой тюрьме – от телевизоров и обогревателей до статуй Санта-Муэрте, так называемой Святой Смерти.

Короткая ссылка на эту страницу: