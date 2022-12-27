Санта-Клаус раздал подарки бедным и бездомным в Мехико

Пакеты с горсткой конфет и вязаной шапкой, а в добавок к этому море доброты и тёплые..

Пакеты с горсткой конфет и вязаной шапкой, а в добавок к этому море доброты и тёплые объятия. Этот Санта-Клаус намерен объехать на велосипеде весь центр Мехико, чтобы порадовать рождественскими подарками бездомных.

В роли доброго дедушки выступает местный пенсионер Федерико Джассо. Свою миссию он выполняет уже девять лет – с тех пор, как ему подарили костюм Санты. А подготовить подарки мужчине помогают друзья – такие же пенсионеры.

[Федерико Джассо, пенсионер в роли Санта-Клауса]:

«Я всегда начинаю новый год без денег, но со счастливым сердцем. И это того стоит. Я дарю радость и делаю это бескорыстно».

Иногда подарки достаются обычным прохожим.

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[жительница Мехико]:

«Мы (люди) не привыкли дарить. Но думаю, такой подарок был бы прекрасным в любое время года. Когда такой человек выходит на улицу, демонстрируя свою любовь к нам, это делает нас очень счастливыми».

В этом году мексиканский Санта подготовил 1300 подарков для бедных и бездомных.

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