В Малайзии хоронят жертв оползня

В Малайзии хоронят погибших в результате смертоносного оползня, который сошёл на туристическую стоянку в минувшую пятницу...

В Малайзии хоронят погибших в результате смертоносного оползня, который сошёл на туристическую стоянку в минувшую пятницу.

Здесь, на кладбище недалеко от Куала-Лумпура, собрались родственники и знакомые 31-летней Нурул.

Многие до сих пор не могут поверить, что её больше нет.

[родственник погибшей]:

«Узнав новости, мы были в шоке, мы не были готовы к такому, не ожидали, что может произойти такая трагедия. До сих пор не верится». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [родственница погибшей]:

«Мне грустно за мою дочь – она плачет, что её тётя больше не с нами. Она понимает, что произошло, потому что они с моей сестрой были близки. По вечерам сестра часто с ней гуляла».

Место, где сошёл оползень, находится примерно в 50 километрах от малазийской столицы. Туристическая стоянка располагалась рядом с органической фермой. На ней можно было арендовать палатку, и люди любили там отдыхать.

В момент трагедии на стоянке находилось 94 человека. Оползень сошёл ночью, когда люди спали.

Обнаружили тела 24 погибших. Среди них – семеро детей. 61 человек спасён. Ещё девятерых продолжают искать. По словам властей, найти кого-то живым шансов очень мало.

Оползни в Малайзии – явление частое, но обычно они сходят после сильных ливней.

Короткая ссылка на эту страницу: