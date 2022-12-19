В Малайзии хоронят жертв оползня

В Малайзии хоронят погибших в результате смертоносного оползня, который сошёл на туристическую стоянку в минувшую пятницу...
Дата загрузки: 2022-12-20
Здесь, на кладбище недалеко от Куала-Лумпура, собрались родственники и знакомые 31-летней Нурул.
Многие до сих пор не могут поверить, что её больше нет.
[родственник погибшей]:
«Узнав новости, мы были в шоке, мы не были готовы к такому, не ожидали, что может произойти такая трагедия. До сих пор не верится».
[родственница погибшей]:
«Мне грустно за мою дочь – она плачет, что её тётя больше не с нами. Она понимает, что произошло, потому что они с моей сестрой были близки. По вечерам сестра часто с ней гуляла».
Место, где сошёл оползень, находится примерно в 50 километрах от малазийской столицы. Туристическая стоянка располагалась рядом с органической фермой. На ней можно было арендовать палатку, и люди любили там отдыхать.
В момент трагедии на стоянке находилось 94 человека. Оползень сошёл ночью, когда люди спали.
Обнаружили тела 24 погибших. Среди них – семеро детей. 61 человек спасён. Ещё девятерых продолжают искать. По словам властей, найти кого-то живым шансов очень мало.
Оползни в Малайзии – явление частое, но обычно они сходят после сильных ливней.
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