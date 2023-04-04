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Более 20 человек стали жертвами оползня в ДР Конго

Более 20 человек стали жертвами оползня в ДР Конго

Трагедия на востоке Демократической Республики Конго. Не менее 20 человек погибли, ещё несколько числятся пропавшими без..

Дата загрузки: 2023-04-04

Более 20 человек стали жертвами оползня в ДР Конго

Трагедия на востоке Демократической Республики Конго. Не менее 20 человек погибли, ещё несколько числятся пропавшими без вести в результате схода оползня.

Инцидент произошёл в посёлке Болова в провинции Северное Киву. Массы земли завалили реку как раз в то время, когда местные жители мыли там посуду и стирали вещи.

[местный житель]:
«Оползень случился примерно в 11:30. Женщины и дети стирали бельё, и их всех завалило. Никто не выбрался. Мы пришли на помощь. Мы пытались направить воду из реки, чтобы она размыла землю и мы смогли достать тела. Мы уже достали тела 21 человека – семи женщин и 14 детей. Там было трое мальчиков, остальные – девочки».

Позже власти уточнили, что погибли восемь женщин и 13 детей.

Также сообщается, что один человек выжил. Его отправили в больницу.

Подробностей о причине схода оползня пока не поступало.
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