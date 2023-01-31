Растёт число погибших в результате взрыва в мечети Пакистана

Спасатели и добровольцы продолжают разбирать завалы мечети в пакистанском городе Пешавар. В понедельник там во время..

Спасатели и добровольцы продолжают разбирать завалы мечети в пакистанском городе Пешавар. В понедельник там во время молитвы прогремел взрыв. В результате частично обрушились крыша и стены здания. Десятки людей оказались под завалами.

Сообщается уже о 88 погибших. Более 150 пострадали.

Власти говорят, что бомбу принёс террорист-смертник. Подозревают, что атаку совершила группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан», запрещённая в России и других странах.

Среди погибших 27 полицейских. Предполагается, что это была целенаправленная акция.

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Бомба сдетонировала во время дневной молитвы. В это время в мечети и возле неё было около 400 человек. Место взрыва сейчас оцеплено полицией. Также работают сапёры.

В местную больницу продолжают поступать раненые. Многие в критическом состоянии.

[Мохаммад Билал, социальный работник]:

«Когда мы вошли внутрь, мы вытащили около семи раненых и доставили их в больницу. Двое из них умерли по дороге. Фасад мечети разрушен. Стена рухнула, и многие верующие до сих пор под ней. Но мы понятия не имеем, сколько».

Это самая смертоносная атака для города с марта прошлого года. Тогда в результате взрыва террориста-смертника в шиитской мечети во время пятничной молитвы погибло, по меньшей мере, 58 человек и около 200 получили ранения. Тогда ответственность взяли на себя боевики «Исламского государства» – группировки, запрещённой в России и других странах.

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