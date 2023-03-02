Ралли винтажных авто, сделанных в странах G20, провели в Нью-Дели

Ралли винтажных автомобилей и мотоциклов стартовало в Нью-Дели. При этом весь транспорт был сделан в странах,..

Ралли винтажных автомобилей и мотоциклов стартовало в Нью-Дели. При этом весь транспорт был сделан в странах, которые входят в G20. Мероприятие проводят в честь встречи министров иностранных дел государств «Группы двадцати».

В ралли участвуют автомобили и мотоциклы, выпущенные с 20-х по 70-е годы. Винтажные авто представлены моделями Rolls-Royce, Bentley, Packard, Bugatti, Studebaker Commander и многими другими.

Мероприятие организовал индийский автоклуб Heritage.

[Дилджит Титус, глава автоклуба Heritage]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы подумали, почему бы нам не показать всему миру эту красоту, культуру Индии и её автомобильное и промышленное наследие. В Индии много автомобилей из стран G20, и многие участвуют в этом ралли».

В общей сложности по улицам Нью-Дели проехали 50 ретроавтомобилей и 25 мотоциклов. В мероприятии участвовали коллекционеры старинной техники со всей страны.

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