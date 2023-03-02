Ралли винтажных авто, сделанных в странах G20, провели в Нью-Дели

Ралли винтажных автомобилей и мотоциклов стартовало в Нью-Дели. При этом весь транспорт был сделан в странах,..
Дата загрузки: 2023-03-02
Ралли винтажных автомобилей и мотоциклов стартовало в Нью-Дели. При этом весь транспорт был сделан в странах, которые входят в G20. Мероприятие проводят в честь встречи министров иностранных дел государств «Группы двадцати».
В ралли участвуют автомобили и мотоциклы, выпущенные с 20-х по 70-е годы. Винтажные авто представлены моделями Rolls-Royce, Bentley, Packard, Bugatti, Studebaker Commander и многими другими.
Мероприятие организовал индийский автоклуб Heritage.
[Дилджит Титус, глава автоклуба Heritage]:
«Мы подумали, почему бы нам не показать всему миру эту красоту, культуру Индии и её автомобильное и промышленное наследие. В Индии много автомобилей из стран G20, и многие участвуют в этом ралли».
В общей сложности по улицам Нью-Дели проехали 50 ретроавтомобилей и 25 мотоциклов. В мероприятии участвовали коллекционеры старинной техники со всей страны.
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